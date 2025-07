Logistica, l’appello di associazioni e comitati: “Serve un rigoroso monitoraggio della situazione piacentina”

Già nel 2022 un numero consistente di soggetti, che rappresentavano forze politiche, associazioni, comitati, avevano sottoscritto un appello diretto all’Amministrazione Provinciale per sottolineare l’enorme e insostenibile espansione della logistica a Piacenza, in modalità spezzatino.

Il documento chiedeva molto sinteticamente: 1) di non procedere all’autorizzazione dell’insediamento CA.RE.CO. di Fiorenzuola prima dell’approvazione del PTAV; 2) una moratoria della logistica in attesa di uno studio approfondito dei costi e dei benefici, ambientali e sociali, prodotti da questo settore negli ultimi 25 anni; 3) di non inserire nella disciplina del PTAV l’opzione della perequazione territoriale, per non favorire un consumo di suolo superiore al 3%, soprattutto in pianura, a detrimento dell’agricoltura; 4) Inserire nel PTAV una clausola stringente per il collegamento dei poli esistenti al trasporto ferroviario.

Nessuna di queste richieste è stata accolta, con effetti sul territorio che già ora si stanno delineando nei PUG in fase di approvazione e nelle incipienti approvazioni di progetti di espansione logistica in alcuni Comuni, non solo a seguito di vecchie pianificazioni ma anche in base alle scappatoie purtroppo consentite dalla normativa nazionale e regionale (in particolare art.53 della legge regionale n.24/2017 e art 8 del D.Lgs 160/2010).

Siamo venuti a conoscenza (aprile 2025) dell’intenzione, da parte dell’Amministrazione Provinciale, di avviare un’indagine sulla logistica per approfondirne i rapporti con l’economia, la società, l’ambiente e il territorio sostanzialmente con quattro obiettivi:

costruire un quadro conoscitivo aggiornato per mettere a fuoco: forza lavoro occupata (consistenza, composizione qualitativa) e realtà imprenditoriali presenti (tipologia di operatori, fatturato, flussi di merci, proprietà degli immobili ecc.)

per mettere a fuoco: forza lavoro occupata (consistenza, composizione qualitativa) e realtà imprenditoriali presenti (tipologia di operatori, fatturato, flussi di merci, proprietà degli immobili ecc.) effettuare una valutazione integrata delle esternalità positive e negative indotte dal comparto e quindi degli impatti ambientali (consumo di suolo e servizi ecosistemici, stima delle emissioni ambientali e degli effetti su traffico e viabilità ecc.); impatti sociali (valutazione dell’inserimento dei lavoratori della logistica nel tessuto sociale locale, bisogni sociali emersi); sistema del welfare, ecc.

e quindi degli impatti ambientali (consumo di suolo e servizi ecosistemici, stima delle emissioni ambientali e degli effetti su traffico e viabilità ecc.); impatti sociali (valutazione dell’inserimento dei lavoratori della logistica nel tessuto sociale locale, bisogni sociali emersi); sistema del welfare, ecc. delineare gli scenari evolutivi del comparto nella nostra provincia, in una prospettiva di medio-lungo termine, anche in base alle evoluzioni che si prospettano nel sistema dei trasporti);

del comparto nella nostra provincia, in una prospettiva di medio-lungo termine, anche in base alle evoluzioni che si prospettano nel sistema dei trasporti); definire linee di azione per il miglioramento della situazione attuale e per la gestione di eventuali nuovi insediamenti.

Tale indagine dovrebbe essere realizzata mediante il ricorso a istituti universitari e società altamente specializzate, coordinate dal Servizio Territorio e Urbanistica della Provincia.

Spiace rilevare che tale indagine venga promossa dopo e non prima dell’approvazione del PTAV, come invece avevamo insistentemente richiesto. Ad ogni buon conto riteniamo che sia molto utile e doverosa. Una corretta analisi degli impatti della logistica, infatti, in termini ambientali e occupazionali (analisi quantitativa e qualitativa), può essere il presupposto conoscitivo utile, anzi indispensabile, per favorire una corretta valutazione delle ipotesi di espansione o di netto contenimento della logistica a livello comunale.

Tuttavia, per essere il più possibile aderente alle richieste del territorio e alle domande emergenti all’interno dei percorsi di definizione degli strumenti urbanistici comunali PUG, in merito alla possibile espansione o meno dei poli logistici, sarebbe quanto mai opportuno che la ricerca:

fosse affidata ad un soggetto che fornisse garanzie di terzietà. Per intenderci un centro di ricerca scientificamente qualificato ed esperto che non fosse collegato o addirittura economicamente finanziato dagli operatori logistici stessi; fosse preceduta da una fase iniziale di illustrazione degli obiettivi/indirizzi perseguiti e della metodologia utilizzata, fase rivolta agli stakeholders che da sempre hanno dimostrato interesse per il settore e per gli impatti positivi e negativi da esso prodotti (forze politiche, associazioni, sindacati, ecc.); fosse condotta per step successivi, con periodici momenti di valutazione dei risultati in itinere per consentire eventuali correzioni di direzione al fine di meglio conseguire gli obiettivi desiderati, ma in tempi rapidi per essere davvero utile alla programmazione urbanistica del Territorio provinciale.

Consapevoli dell’urgenza di una transizione ecologica che ci permetta di allinearci agli obiettivi recentemente ribaditi dal Parlamento Europeo nell’ambito del Green Deal, chiediamo -per perseguire al meglio il 2° obiettivo dell’indagine proposta- che si valuti quanto le aree logistiche esistenti (tetti e piazzali impermeabilizzati)

potrebbero contribuire al raggiungimento entro il 2030 dei 6,33 GWp da fonti rinnovabili fissati per la Regione Emilia-Romagna dal DLGS n.190/2024. Tenendo conto che il contributo delle aree logistiche potrebbe ridurre il consumo di suolo agricolo determinato da impianti FV a terra.

Elenco dei soggetti sottoscrittori:

Comitato Barabasca Ca.Re,Co di Fiorenzuola e Cortemaggiore, Comitato civico “Difendiamo l’ambiente e la salute a Caorso” Legambiente Piacenza

Chiara Cremonesi Consigliera Comunale di “Cambiamo Fiorenzuola” Franco Pastorelli Consigliere Comunale di “Cambiamo Fiorenzuola”

Enzo Dotti Consigliere Comunale di “Un sogno in Comune” di Pontenure Gruppo Consigliare “Caorso futura”

Gruppo Consigliare “La Corte Che Cambia” di Cortemaggiore

i Circoli del PD di: Fiorenzuola-Alseno-Cadeo, Caorso, Cortemaggiore-Besenzone-S.Pietro in Cerro-Villanova sull’Arda, Monticelli, Castelvetro Piacentino, Gossolengo e Pontenure

Il Circolo Provinciale dei Giovani Democratici di Piacenza Alleanza Verdi e Sinistra di Piacenza

Alternativa per Piacenza

Le associazioni Attac e Friday for Future

