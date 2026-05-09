Omicidio di via Pastore: il dramma del figlio perso in un incidente sei anni fa. Bloccato al cimitero: l’uomo voleva raggiungere la sua tomba

È stato trovato nei pressi del cimitero Hako Vitanov, il 60enne che ieri ha ucciso la moglie Milena Vitanova all’interno della loro abitazione di via Pastore, a Piacenza.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe cercato di raggiungere la tomba del figlio morto alcuni anni fa in un incidente stradale. Quando i carabinieri lo hanno rintracciato nel piazzale del cimitero, avrebbe già iniziato a tagliarsi le vene nel tentativo di togliersi la vita.

Dietro la tragedia familiare potrebbe esserci un dolore mai superato. Secondo persone vicine alla famiglia, infatti, la vita dei coniugi sarebbe profondamente cambiata dopo il gravissimo lutto affrontato nel 2020.

La coppia, originaria della Macedonia e residente in Italia dagli anni Novanta, aveva cinque figli. Lui lavorava nella Logistica, mentre la moglie era casalinga. Nel 2020 il figlio Metodij, allora 25enne, era morto in un incidente stradale insieme alla cugina Marija Vitanova.

Una tragedia che, stando alle testimonianze raccolte, avrebbe segnato profondamente l’equilibrio della famiglia.

Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nell’appartamento di via Pastore, dove la donna è stata trovata senza vita.

L’OMICIDIO

A far scattare l’allarme, ieri pomeriggio, era stato proprio il marito della donna, che aveva contattato il 112 dichiarando di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, però, l’uomo si era già allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Immediatamente erano scattate le ricerche del marito, mentre nell’abitazione erano intervenuti i militari dell’Arma insieme agli specialisti della Scientifica per effettuare i rilievi.

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa con un coltello, ma saranno gli accertamenti investigativi e medico-legali a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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