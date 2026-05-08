L’olandese volante di Richard Wagner dal 6 all’8 novembre 2026 al Teatro Municipale sostituisce l’opera Lohengrin

La Fondazione Teatri di Piacenza informa il pubblico che, per sopraggiunti motivi tecnico-organizzativi legati all’allestimento, l’opera Lohengrin di Richard Wagner prevista in cartellone per il 6 e 8 novembre 2026, sarà sostituita con Der fliegende Holländer (L’olandese volante) dello stesso compositore. Restano invariate le date delle rappresentazioni.

La Direzione del Teatro ha scelto di confermare la presenza di un titolo wagneriano all’interno della Stagione d’Opera 2025/2026, garantendo così la coerenza del progetto artistico. Rimane invariato il direttore Martijn Dendievel, alla guida dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Confermati anche gli interpreti principali già annunciati per il precedente titolo: Claudio Sgura, Sorin Coliban, Olga Maslova e Ian Koziara. La messa in scena sarà affidata a Matteo Mazzoni, artista attivo sulla scena internazionale.

Composta tra il 1841 e il 1843, L’olandese volante – a 150 anni dalla “prima” italiana e mai rappresentata a Piacenza – segna un passaggio decisivo nell’evoluzione del linguaggio musicale wagneriano. È una delle prime opere in cui si afferma con chiarezza la concezione di dramma musicale, sostenuta dall’uso dei leitmotiv e da una tensione narrativa continua. Ispirata a una leggenda marinaresca di origine nordica, racconta la vicenda del capitano maledetto condannato a solcare i mari in eterno, destinato a trovare redenzione solo attraverso l’amore fedele di una donna. Una partitura di forte impatto teatrale, in cui elementi romantici, soprannaturali e psicologici si intrecciano con grande efficacia.

L’olandese volante mantiene gli stessi turni di abbonamento del titolo precedentemente previsto; non sarà quindi necessaria alcuna operazione da parte dei possessori di abbonamento o biglietto, che potranno accedere direttamente in sala con il proprio titolo d’ingresso.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza – biglietteria@teatripiacenza.it

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy