Volley Civitanova – Gas Sales Piacenza 3-1, la Lube interrompe la striscia dei biancorossi e li scavalca in classifica. Coach Boninfante: “Il servizio ha fatto la differenza”

Si interrompe dopo 9 risultati utili la striscia positiva della Gas Sales BluEnergy Piacenza che, all’Eurosoule Forum di Civitanova deve cedere il passo alla Lube. La formazione di Medei si impone in 4 set e scavalca gli emiliani in classifica.

In avvio subito una sorpresa, nel sestetto degli ospiti non c’è Mandiriaci (evidentemente per lui qualche problema fisico), al suo posto Bergmann. Piacenza rimane attaccata al primo set, ma i locali forzano dai 9 metri dall’inizio e chiudono 25-21. Nel secondo parziale gli uomini di Boninfante devono fare mea culpa. Grazie agli attacchi di Bovolenta i biancorossi si portano sul +5, poi dilapidano il cospicuo vantaggio, travolti dai servizi di Bottolo. Nel finale Leon mette a segno un ace, ma nel batte pesta la linea dei 9 metri: è il tourning point del set. Loeppky in diagonale porta la contesa sul 2-0. Nel terzo parziale tutto fa pensare che la Lube possa chiudere in fretta la pratica, ma Piacenza, grazie soprattutto a Bovolenta e Gutierrez ribalta l’esito ed allunga la sfida. Nell’ultimo parziale i marchigiani, trascinati da Nikolov spengono qualsiasi velleità di Piacenza e mantengono l’imbattibilità casalinga che dura da aprile 2025.

Piacenza tornerà in campo martedì 30 dicembre per sfidare Modena al Palabanca Sport, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Boninfante: “C’hanno provato e questo è importante. Bisogna dare merito alla squadra. Loro hanno fatto una bella partita, specialmente in battuta: lì hanno fatto la differenza. Potevamo fare qualcosa in più in ricezione, ma non abbiamo affatto giocato male”

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-1

(25-21, 28-26, 18-25, 25-21)

Cucine Lube Civitanova: Bottolo 13, Gargiulo 11, Loeppky 16, Nikolov 21,

Podrascanin 2, Boninfante 2, Balaso (L), Poriya, Bisotto (L), D’Heer 5, Orduna. Ne:

Kukartsev, Duflos-Rossi, Tenorio. All. Medei.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Bergmann 7, Galassi 5, Bovolenta 26,

Gutierrez 16, Comparoni 1, Porro, Pace (L), Leon 1, Seddik 6, Andringa 2, Travica.

Ne: Mandiraci, Loreti (L), Fraleone. All. Boninfante.

Arbitri: Lot di Treviso e Salvati di Roma.

https://www.facebook.com/reel/25670488905878257?locale=it_IT

Sestetti

Lube: Boninfante – Loeppky; Bottolo – Nikolov; Gargiulo – Podrascanin; Balaso. All. Medei

Piacenza: Porro – Bovolenta; Bergmann – Gutierrez; Comparoni – Galassi; Pace. All. Boninfante

Primo arbitro Dominga Lot

Secondo arbitro: Serena Salvati

Primo set

Classica maglia biancorossa per la Gas Sales, maglia scura per la Lube. Parte fortissimo la Lube subito 4-0 per i locali e Boninfante chiama subito timeout. Piacenza reagisce con il punto di Alessandro Bovolenta (4-1). Diagonale di Gutierrez (6-4). Bovolenta passa sopra le mani di Podrascanin e Piacenza che torna a -1 dopo la debacle iniziale. Controbreak di Piacenza che si porta sul 11-9. Ace di Bottolo. Gargiulo viene murato da Piacenza 11-12. Controsorpasso di Civitanova 13-12, punto di Loeppky. Gutierrez in diagonale spara out 12-14. Parallela dalla seconda linea di Loeppky 13-17. Civitanova ha già messo a segno tre ace. Errore di Nikolov al servizio 18-15. Errore di Gutierrez. Boninfante chiama timeout al 15-19 per cercare di deconcentrare Poriya, temibile dai 9 metri. Bergmann toglie l’iraniano dal servizio 19-16. Bottolo gioca con le mani di Porro 20-16. Parallela di Bovolenta 20-17. Errore di Porro 21-17. Loeppky a segno dopo una grande difesa di Balaso. Pallonetto di Bovolenta 23-18. Ace di Bergmann 23-19. Timeout di Medei. Nikolov perentorio da posto 4. Setball Lube. Gutierrez annulla il primo 24-20. Ancora Gutierrez a segno. Poi Loeppky chiude in diagonale 25-21. La Lube vince il primo set.

Secondo set

Parallela di Loeppky, nulla da fare per Pace 3-3. Diagonale di Bergmann 4-5, biancorossi avanti. Loeppky all’incrocio delle righe. Gutierrez mura Nikolov 5-7. Palleggio a una mano di Porro e Bovolenta chiude il punto del 6-8. La Lube impatta sul 9-9. Entra Seddik per Comparoni, cambio al centro per Piacenza. Ace di Gargiulio 10-9. Grande diagonale di Bovolenta 11-11. Pipe di Bottolo murata da Bovolenta 11-12 controbreak di Piacenza. Cambio al centro per Civitanova entra D’Heer per Podrascanin. 4 tocchi per Civitanova e punti a Piacenza 11-13. Difesa importante di Bovolenta e Gutierrez dalla seconda linea disegna una traiettoria impossibile 11-14, altro timeout chiamato da Medei. Primo tempo di D’Heer 12-14. Out Nikolov 12-15. Errore di Bottolo 12-16. Diagonale strettissimo di Gutierrez 13-17. Nikolov servito da Boninfante 14-17. Risponde subito Bovolenta con un’altra diagonale fantastica dai 3 m. (14-18). Bovolenta gioca con le mani del muro 14-19. Medei chiama ancora timeout. Bottolo da posto due 15-19. Gutierrez prova il bilanciere, ma trova le mani del muro di Civitanova 16-19 . Nikolov a segno in diagonale ed il set è riaperto 17-19. Ace di Bottolo 18-19. Altro ace di Bottolo 19-19, Boninfante chiama il secondo timeout. Bovolenta chiude il turno al servizio di bottolo, Piacenza torna avanti 19-20. Bovolenta ancora decisivo 19-21. Free ball di Nikolov 21-21. Errore grossolano di Seddik al servizio 22-22. Fallo di accompagnata fischiato a Bisotto e Piacenza torna avanti 22-23. Bregmann trova il mani out del 22-24, setball per i biancorossi. Pipe di Bottolo, annullato il primo setball di Piacenza. Ace di Nikolov 24-24. Errore di Nikolov 24-25. Errore anche di Bergmann 25-25. Ace di D’Heer 26-25 ora è la Lube ad avere il setball. Bovolenta annulla il setball 26.26. Entra Leon per Galassi. Leon fa ace, ma pesta la linea dei 9 metri 27-26. Mattia Boninfante al servizio, sugli sviluppi Loeppky porta sul 2-0 Civitanova.

Terzo set

Civitanova spinge ancora al servizio 5-3. Altro ace di Nikolov 6-3. Gutierrez spara out dai 9 m (7-4). Ace di D’Heer 8-4. Time out obbligato di coach Boninfante. Diagonale di Bovolenta 8-5. Terzo punto consecutivo di Piacenza 10-9 e Medei chiama subito timeout. Piacenza impatta 11-11. D’Heer schianta il pallone in posto 5 (12-11). Errore di Loeppky 12-12. Piacenza mette la testa avanti 12-13, poi Gutierrez rincara la dose 12-14 e timeout chiamato da Medei. Ace di Gutierrez (Balaso la tocca con la schiena, la palla sarebbe uscita) 13-16. Diagonale di Nikolov 15-17. Primo tempo di Galassi 15-18. Diagonale vincente di Loeppky 16-18. Gutierrez tiene in vita Piacenza 16-20. Ace di Andringa 16-21, una battuta flottante e millimetrica. Attacco da manuale di Nikolov all’incrocio delle righe 17-21. Bovolenta mostruoso in diagonale stretta 17-22. Bovolenta ancora decisivo 18-23. Muro di Gutierrez 18-24. Free ball di Seddik e Piacenza riapre la partita 18-25 !

Quarto set

Civitanova avanti 4-2 poi 6-4. Piacenza impatta 6-6. Si viaggia punto a punto 8-8. Cannonata di Bovolenta 8-9, sorpasso Gas Sales. Gutierrez gioca col muro a tre di Civitanova 9-10. A segno Nikolov con il cambio palla, set in qui regna l’equilibrio. Diagonale di Gutierrez 10-11. Controbreak dei locali 13-11. Primo tempo di Seddik 13-12. Out Seddik al servizio 14-12. Nikolov senza muro attacca dritto per dritto in posto 6 (15-12). Pallonetto spinto di Galassi 15-13. Primo tempo di Gargiulo 16-13. Ace di Mattia Boninfante 17-13. Timeout chiamato da Dante Boninfante. Mattia Boninfante spara in rete il servizio 17-14. Primo tempo di Gargiulo 18-14. Risponde Gutierrez 18-15. Ace di Leon!! 18-16. Loeppky a segno 19-16. Bovolenta tiene Piacenza attaccata al set 19-17. Errore di Bovolenta al servizio 20-17. Parallela di Bovolenta 20-18. Timeout chiamato da Medei. Errore di Gutierrez al servizio 21-18. Bergmann in controtempo 21-19. Loeppky non sbaglia 22-19 e Boninfante chiama timeout. Porro spara out dal servizio 23-20. Errore di Mattia Boninfante 23-21. Diagonale di Bottolo 24-21 e matchball nelle mani di Civitanova. La Lube chiude 25-21 e batte in 4 set Piacenza, scavalcandola in classifica

