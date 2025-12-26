Tennistavolo – Cortemaggiore nuovamente capitale: in 300 per il torneo nazionale Over

Presso il Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore, sabato 27 e domenica 28 dicembre, si disputerà il Torneo Nazionale Over di tennistavolo. La manifestazione è stata inserita nel calendario agonistico 2025-2026, come già avvenuto nelle due precedenti edizioni organizzate a inizio stagione.

Ancora una volta si registrano numeri importanti da record, con circa 300 presenze. Il borgo magiostrino sarà invaso da pongisti provenienti da società di 10 regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

La formula di gioco, accattivante e variegata, prevede gare esclusivamente di singolo, aperte sia al maschile che al femminile, per soddisfare i diversi livelli agonistici. Il torneo è valido per le classifiche individuali.

PROGRAMMA GARE

SABATO 27

Ore 9.00: Over 120 maschile – Over 8 femminile

Ore 11.00: Over 2000 maschile – Over 150 femminile

Ore 12.00: Over 5000 maschile – Over 350 femminile

DOMENICA 28

Ore 9.00: Over 1200 maschile – Over 90 femminile

Ore 11.00: Over 3800 maschile – Over 230 femminile

Ore 12.00: Over 6200 maschile – Over 450 femminile

Giudice unico della manifestazione sarà Carmine Vitale, proveniente dall’Aeronautica Militare, che coordinerà il gruppo di addetti AGA e organizzatori eventi: Ferrini Alessandro, Dernini Ettore, Colombi Francesco, Dernini Simone, Michele Molinari, Armani Marco, Benaglia Riccardo, oltre a numerosi tesserati, atleti e volontari del club magiostrino.

Uno staff organizzativo di grande livello, che è riuscito a organizzare l’evento in pochissimo tempo e in maniera impeccabile, sopperendo alle modifiche dei materiali di gioco e adeguandosi alla nuova pavimentazione del Palazzetto dello Sport.

Cortemaggiore si conferma così capitale del tennistavolo: la manifestazione, omologata e in concomitanza con altre organizzate sul panorama nazionale, è risultata ancora una volta la più partecipata.

