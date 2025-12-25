Scherma – Alessandro Bossalini (Circolo “Pettorelli”) premiato in Spagna per i 100 anni della Federacion de esgrima de la Comunidad valenciana

Premiazione in Spagna per Alessandro Bossalini, presidente del Circolo “Pettorelli” premiato a Valencia nel galà schermistico per i 100 anni della “Federacion de esgrima de la Comunidad valenciana”, fondata nel 1925.

Le parole di Bossalini

“Sono stato invitato per questo evento che festeggia un compleanno speciale della Federazione valenciana, dove sono state premiate le figure più importanti del secolo di storia tra presidenti, atleti più meritevoli e maestri, oltre a chi come me ha contribuito negli ultimi anni a far crescere il movimento con corsi destinati ai ragazzi e ai tecnici.

Insieme a me è stato premiato un altro italiano, il maestro di sciabola Cosimo Melanotte. E’ stato molto bello ricevere la medaglia d’onore della Federazione; da sempre la scherma mi ha trasmesso valori importanti come amicizia, lealtà e rispetto della tradizione, a cui ho pensato nel momento sul palco”.

Quindi aggiunge

“La mia collaborazione con la Federazione spagnola è nata nel 2017 e comprendeva anche collegiali e approfondimenti con ragazzi e tecnici della Federazione valenciana. Un rapporto che va avanti da anni con profitto e soddisfazione reciproca.

Anche il camp del Pettorelli a Ferriere è un grande momento di aggregazione tra la nostra comunità e la loro, si sono creati i presupposti per una collaborazione e un’amicizia che ha fatto condividere momenti, risultati e valori importanti. Un’altra testimonianza concreta: da due anni gareggia con i nostri colori del Pettorelli ed è qui a Piacenza Josè Manuel Vilanova, atleta cresciuto a Valencia”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy