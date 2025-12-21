Boxing Day 2025 il 26 dicembre con la Salus et Virtus

21 Dicembre 2025 Redazione MC Notizie
Venerdì 26 dicembre alle ore 16.30 è in programma il tradizionale “Boxing Day 2025” di Santo Stefano con la Salus et Virtus al Palazzetto dello Sport in Via F.lli Alberici.

Anche quest’anno promette grande spettacolo il tradizionale Santo Stefano pugilistico. A partire dalle ore 16.30 con i suoi atleti darà al via uno spettacolo di alto livello con i suoi campioni : Pasieka Andres, Hormatallah Baderedin, Broudi Monib 

Inoltre si esibiranno anche i giovani Castaldo Domenico, Secara Alexei, Zrari Aymane e D’amico Sebastiano con gli esordienti che animeranno il palazzetto dello Sport con agonismo e tecnica pugilistica .

Ingresso libero.

