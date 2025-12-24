Shopping natalizio, Samuelli di Confesercenti Piacenza: “Soddisfatti nonostante una partenza lenta” – AUDIO

Shopping natalizio, Samuelli di Confesercenti Piacenza: “Soddisfatti nonostante una partenza lenta”. Il direttore dell’associazione di categoria del territorio, analizza l’andamento delle vendite in città e provincia.

La nostra situazione è un po’ come quella di uno sportivo – spiega Fabrizio Samuelli – di un maratoneta che sta recuperando il terreno, quindi siamo soddisfatti. Anche l’ultimo fine settimana prima del Natale è andato. Il recupero c’è stato anche grazie all’arrivo delle tredicesime.

Dai dati degli acquisti emerge che le donne tendono a concentrarsi maggiormente sui regali che riguardano la cura della persona, con acquisti legati soprattutto alla cosmetica e ai profumi. Gli uomini, invece, si orientano maggiormente verso la tecnologia, preferendo prodotti sotto i 180 euro, ma non disdegnano anche acquisti più costosi, come gli elettrodomestici. Per quanto riguarda i giovani invece l’intrattenimento digitale e i viaggi sono tra le scelte principali di questo Natale 2025.

Entrando nel dettaglio – prosegue Samuelli – svettano sempre i capi di abbigliamento, poi lacosmetica, i giochi, gli accessori moda e i libri. I libri comunque rimangono inclassifica, quindi questo è un aspetto culturalmente importante.

Lo shopping natalizio è un momento molto atteso dai commercianti, spesso alle prese con le problematiche legate al mercato online. Nelle ultime settimane però a Piacenza c’è stata un’inversione di tendenza, sempre più cittadini hanno scelto di recarsi in negozio per trovare l’acquisto o il regalo giusto per il Natale 2025.

E’ un segnale importante – chiude Samuelli – perché nei sondaggi che abbiamo fatto addirittura abbiamo notato un raddoppio ci cittadini che fanno questa scelta. Infatti se dalla metà di novembre la percentuale era di poco più del 30% che si rivolgevaal negozio fisico, l’ultima settimana ha superato il 60%.

Shopping natalizio, Samuelli di Confesercenti Piacenza – AUDIO intervista

