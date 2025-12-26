Volley – Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza 2-0 LIVE

La Gas Sales torna in campo, all’Eurosuole Forum, nel giorno di Santo Stefano contro la compagine Marchigiana di coach Giampaolo Medei, una sfida importante in cui Piacenza dovrà ritrovare la vittoria mentre la Lube continuità in una Regular Season che fin qui è stata molto altalenante.

Piacenza arriva da due sconfitte consecutive, entrambe al tie break, contro Trento e Verona, due match che non hanno comunque deluso i tifosi, nonostante l’assenza pesante del capitano Simon, i Biancorossi hanno sfornato due ottime prestazioni dando sfoggio della grande potenzialità e qualità a disposizione di Dante Boninfante.

La Lube ha iniziato questa stagione con il freno a mano tirato, dopo la netta sconfitta al Palabanca dello scorso novembre, i Marchigiani hanno subito quattro sconfitte nelle ultime sette, due delle quali contro squadre con minori ambizioni come Monza e Padova, solo nelle ultime tre gare sembrano aver ritrovato fiducia, il successo in Champions League contro Montpellier e le vittorie contro Milano e Cuneo hanno risollevato la Lube da un momento difficile per risultati ottenuti.

Riflettori puntati sulla sfida ad alta intensità tra Mandiraci e Nikolov, i due schiacciatori sono tra i giocatori più spettacolari della Superlega, la Lube inoltre potrà fare affidamento su tre campioni del mondo, Gargiulo, Balaso e Bottolo, nonchè all’enorme esperienza del centrale serbo Podrascanin.

Sestetti

Lube: Boninfante – Loeppky; Bottolo – Nikolov; Gargiulo – Podrascanin; Balaso. All. Medei

Piacenza: Porro – Bovolenta; Bergmann – Gutierrez; Comparoni – Galassi; Pace. All. Boninfante

Primo arbitro Dominga Lot

Secondo arbitro: Serena Salvati

Primo set

Classica maglia biancorossa per la Gas Sales, maglia scura per la Lube. Parte fortissimo la Lube subito 4-0 per i locali e Boninfante chiama subito timeout. Piacenza reagisce con il punto di Alessandro Bovolenta (4-1). Diagonale di Gutierrez (6-4). Bovolenta passa sopra le mani di Podrascanin e Piacenza che torna a -1 dopo la debacle iniziale. Controbreak di Piacenza che si porta sul 11-9. Ace di Bottolo. Gargiulo viene murato da Piacenza 11-12. Controsorpasso di Civitanova 13-12, punto di Loeppky. Gutierrez in diagonale spara out 12-14. Parallela dalla seconda linea di Loeppky 13-17. Civitanova ha già messo a segno tre ace. Errore di Nikolov al servizio 18-15. Errore di Gutierrez. Boninfante chiama timeout al 15-19 per cercare di deconcentrare Poriya, temibile dai 9 metri. Bergmann toglie l’iraniano dal servizio 19-16. Bottolo gioca con le mani di Porro 20-16. Parallela di Bovolenta 20-17. Errore di Porro 21-17. Loeppky a segno dopo una grande difesa di Balaso. Pallonetto di Bovolenta 23-18. Ace di Bergmann 23-19. Timeout di Medei. Nikolov perentorio da posto 4. Setball Lube. Gutierrez annulla il primo 24-20. Ancora Gutierrez a segno. Poi Loeppky chiude in diagonale 25-21. La Lube vince il primo set.

Secondo set

Parallela di Loeppky, nulla da fare per Pace 3-3. Diagonale di Bergmann 4-5, biancorossi avanti. Loeppky all’incrocio delle righe. Gutierrez mura Nikolov 5-7. Palleggio a una mano di Porro e Bovolenta chiude il punto del 6-8. La Lube impatta sul 9-9. Entra Seddik per Comparoni, cambio al centro per Piacenza. Ace di Gargiulio 10-9. Grande diagonale di Bovolenta 11-11. Pipe di Bottolo murata da Bovolenta 11-12 controbreak di Piacenza. Cambio al centro per Civitanova entra D’Heer per Podrascanin. 4 tocchi per Civitanova e punti a Piacenza 11-13. Difesa importante di Bovolenta e Gutierrez dalla seconda linea disegna una traiettoria impossibile 11-14, altro timeout chiamato da Medei. Primo tempo di D’Heer 12-14. Out Nikolov 12-15. Errore di Bottolo 12-16. Diagonale strettissimo di Gutierrez 13-17. Nikolov servito da Boninfante 14-17. Risponde subito Bovolenta con un’altra diagonale fantastica dai 3 m. (14-18). Bovolenta gioca con le mani del muro 14-19. Medei chiama ancora timeout. Bottolo da posto due 15-19. Gutierrez prova il bilanciere, ma trova le mani del muro di Civitanova 16-19 . Nikolov a segno in diagonale ed il set è riaperto 17-19. Ace di Bottolo 18-19. Altro ace di Bottolo 19-19, Boninfante chiama il secondo timeout. Bovolenta chiude il turno al servizio di bottolo, Piacenza torna avanti 19-20. Bovolenta ancora decisivo 19-21. Free ball di Nikolov 21-21. Errore grossolano di Seddik al servizio 22-22. Fallo di accompagnata fischiato a Bisotto e Piacenza torna avanti 22-23. Bregmann trova il mani out del 22-24, setball per i biancorossi. Pipe di Bottolo, annullato il primo setball di Piacenza. Ace di Nikolov 24-24. Errore di Nikolov 24-25. Errore anche di Bergmann 25-25. Ace di D’Heer 26-25 ora è la Lube ad avere il setball. Bovolenta annulla il setball 26.26. Entra Leon per Galassi. Leon fa ace, ma pesta la linea dei 9 metri 27-26. Mattia Boninfante al servizio, sugli sviluppi Loeppky porta sul 2-0 Civitanova.

Terzo set

Civitanova spinge ancora al servizio 5-3. Altro ace di Nikolov 6-3. Gutierrez spara out dai 9 m (7-4). Ace di D’Heer 8-4. Time out obbligato di coach Boninfante. Diagonale di Bovolenta 8-5. Terzo punto consecutivo di Piacenza 10-9 e Medei chiama subito timeout. Piacenza impatta 11-11. D’Heer schianta il pallone in posto 5 (12-11). Errore di Loeppky 12-12. Piacenza mette la testa avanti 12-13, poi Gutierrez rincara la dose 12-14 e timeout chiamato da Medei. Ace di Gutierrez (Balaso la tocca con la schiena, la palla sarebbe uscita) 13-16. Diagonale di Nikolov 15-17. Primo tempo di Galassi 15-18. Diagonale vincente di Loeppky 16-18. Gutierrez tiene in vita Piacenza 16-20. Ace di Andringa 16-21, una battuta flottante e millimetrica. Attacco da manuale di Nikolov all’incrocio delle righe 17-21. Bovolenta mostruoso in diagonale stretta 17-22. Bovolenta ancora decisivo 18-23.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy