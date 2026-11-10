Malore mentre lavora nel vivaio, muore un uomo di 59 anni

Tragedia in un vivaio lungo la strada statale 45, in località Ponte Vangaro, nel Comune di Podenzano, dove un uomo di 59 anni è morto dopo essere stato colto da un malore sul posto di lavoro.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, il 59enne si trovava all’interno del vivaio dove lavorava quando sarebbe stato colpito da un improvviso malore. A rendersi conto di quanto accaduto sono stati alcuni colleghi, che lo hanno trovato a terra, privo di sensi.

Immediata la richiesta di aiuto al 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure all’uomo, disponendone poi il trasporto in ospedale.

Le sue condizioni sono però risultate gravissime e, nonostante i tentativi di soccorso, il 59enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire le circostanze dell’accaduto.