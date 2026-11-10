Serie B – Fiorenzuola Bees, rotta sulla Sicilia: mercoledì la sfida all’Infodrive Capo d’Orlando

Il calendario di Serie B Nazionale Old Wild West non concede pause ai Fiorenzuola Bees, attesi mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 20.45 sul parquet dell’Infodrive Arena di Capo d’Orlando. Una lunga trasferta infrasettimanale per la formazione di coach Marco Del Re, chiamata a recuperare energie e preparare in tempi strettissimi un confronto contro un’avversaria di qualità che è ancora imbattuta tra le mura amiche.

I gialloblù ripartono dal rammarico per il 95-98 maturato domenica al PalArquato contro LuxArm Lumezzane dopo un tempo supplementare, ma anche dalla consapevolezza di avere disputato una gara di grande sostanza. Fiorenzuola ha condotto a lungo, raggiungendo il +12 nel terzo periodo e trovando con Cecchinato il canestro dell’overtime. Nei cinque minuti aggiuntivi, il vantaggio di 95-91 non è bastato a contenere il ritorno degli ospiti. Restano le prove di De Zardo, autore di 25 punti, di capitan Ambrosetti, a quota 20, e i contributi in doppia cifra di Cecchinato e Lui, rispettivamente con 16 e 12 punti. Una prestazione dalla quale riprendere intensità e fiducia, cercando maggiore precisione nei possessi che decidono le partite.

Come sta Capo d’Orlando?

Anche Capo d’Orlando arriva all’appuntamento dopo una sfida risolta al supplementare, conclusa però con una vittoria: il 91-85 esterno contro la Rucker San Vendemiano. La formazione di coach Domenico Bolignano ha trovato con Sodero il pareggio a pochi secondi dalla sirena dei regolamentari, per poi imporsi nell’overtime grazie anche alle giocate di Zampogna e Klyuchnyk. Un successo che restituisce l’immagine di una squadra capace di restare lucida nelle difficoltà e di trovare risorse importanti nei momenti decisivi.

Tra i protagonisti della trasferta veneta spicca proprio Klyuchnyk, autore di 21 punti, affiancato dai 15 di Zampogna e dagli 11 a testa di Sodero e Klanskis. Nel gruppo paladino figurano inoltre giocatori come Musso, Jasaitis e Timperi: presenze che rendono necessario un lavoro difensivo attento tanto vicino a canestro quanto sul perimetro. Per i Bees sarà fondamentale limitare le seconde opportunità, proteggere l’area e mantenere continuità nelle collaborazioni difensive.

Quella contro Klyuchnyk sarà anche una sfida dal significato particolare per Fiorenzuola. Il lungo è infatti un ex dell’incontro, avendo vestito agli albori della propria carriera la maglia dell’allora neonata Pallacanestro Fiorenzuola 1972 in Serie C Gold. Un legame con le prime pagine del percorso gialloblù che tornerà a incrociarsi sul parquet dell’Infodrive Arena.

Per Fiorenzuola la sfida richiederà soprattutto capacità di adattamento: assorbire le fatiche dei quarantacinque minuti contro Lumezzane, affrontare il viaggio e ritrovare immediatamente concentrazione. Serviranno il contributo di tutte le rotazioni, attenzione nella gestione del pallone e quella disponibilità al sacrificio che i Bees hanno mostrato anche nell’ultima uscita.

Coach Marco Del Re presenta così l’impegno

“Ci aspetta una trasferta lunghissima in infrasettimanale: dobbiamo già volare in Sicilia a meno di 48 ore dall’ultima sfida. Il calendario ci porta a viaggiare tanto e a poterci allenare meno. Affrontiamo una squadra ben costruita, con fisicità e talento, temibilissima soprattutto in casa. Nella valigia dobbiamo mettere quella volontà di combattere e di tuffarci su ogni pallone che stiamo mostrando da inizio campionato, anche nella sfida contro Lumezzane, nella quale siamo andati vicinissimi a una bella vittoria.”

L’appuntamento è dunque per mercoledì 11 novembre alle ore 20.45 all’Infodrive Arena di Capo d’Orlando: i Bees cercano una prova di carattere e continuità per trasformare quanto di buono espresso domenica in nuovi punti in trasferta.