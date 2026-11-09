Alberto Villa non è più l’allenatore del Fiorenzuola: per i rossoneri è il secondo esonero della stagione

9 Novembre 2026 Andrea Crosali Calcio, Calcio dilettanti, Notizie
Alberto Villa non è più l'allenatore del Fiorenzuola: per i rossoneri è il secondo esonero della stagione

L’allenatore arrivato alla seconda di campionato dopo l’addio di Nicolò Araldi non guiderà più i rossoneri. Alberto Villa in dieci gare sulla panchina del Fiorenzuola ha collezionato 3 pareggi, 1 vittoria e 6 sconfitte. Fatale al tecnico il ko interno di domenica scorsa con il Club Milano (leggi qui).

Cap Service NovDic26

Il comunicato ufficiale del Club

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver raggiunto, a seguito di un pacifico confronto avvenuto nel pomeriggio, l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto che legava la Società all’allenatore della Prima Squadra Alberto Villa.
La Società ringrazia il tecnico per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo percorso in rossonero, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale e personale.
Il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra verrà comunicato nella giornata di domani a mezzo di un apposito comunicato stampa.

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