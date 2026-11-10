Rapine, furti, documenti falsi: moldavo 44enne espulso al termine della pena

Nella giornata di ieri un cittadino moldavo di 44 anni è stato scarcerato dopo aver scontato una pena detentiva di 1 anno per il reato di evasione.

Il soggetto si è reso responsabile di diversi reati commessi tra le province di Novara e Vercelli, tra cui rapina, furto aggravato possesso di documenti falsi e guida senza patente, azioni criminose che gli sono costate un’ulteriore condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione.

In particolare, nel corso di una delle tante azioni illecite poste in essere dal moldavo, questi, dopo essersi introdotto all’interno di un’abitazione per compiere un furto, ha tentato la fuga a bordo della propria autovettura e a seguito di successivi controlli si è appurato avesse una patente di guida contraffatta.

Subito dopo la scarcerazione, nella giornata di ieri, è stata immediatamente disposta nei confronti del soggetto l’espulsione con accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna con destinazione solo andata Chisinau.