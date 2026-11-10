Per gli studenti universitari contano meno età e facoltà, molto più relazioni e fiducia nel futuro: lo studio PRISMA 2.0

Il 73,5 per cento. Tanti sono, tra le matricole, quelli che registrano un livello almeno moderato di ansia, sintomi depressivi o stress. E con il passare degli anni la quota non si riduce.

Sono i numeri con cui PRISMA 2.0 ha fotografato, tra maggio e giugno, un campione di 463 studentesse e studenti dell’Università Cattolica. Un questionario di screening, che serve a capire come si sentono i giovani che popolano le aule universitarie e da dove si può ripartire.

Il quadro è a luci e ombre. Circa uno studente su quattro vive un pieno benessere psicologico; circa uno su sette si colloca su livelli bassi. Una fotografia in linea con la prima edizione del progetto, e con lo stesso punto fragile: il benessere sociale, cioè la fatica a sentirsi parte di una comunità. Si può avere un buon piano di studi e sentirsi comunque ospiti. Più esposti sono i fuori corso, tra i quali la quota di chi riporta livelli molto bassi di benessere è più che doppia rispetto a chi è in pari. Quando il percorso rallenta, il rischio è restare indietro non solo con gli esami.

Eppure, la parte più interessante è un’altra. Età, genere, area di studio e sede non spiegano le differenze. Le spiegano le risorse: sostegno sociale, fiducia negli altri, orientamento al futuro. Sta meglio chi crede di poter perseguire un obiettivo e di trovare strade per raggiungerlo. La buona notizia è che sono qualità che si possono coltivare.

Lo si è ribadito venerdì 6 novembre, al Meeting Centre “Il Fienile” del campus piacentino, nell’evento conclusivo del progetto. Dopo i saluti della prof.ssa Antonella Marchetti, direttrice scientifica di PRISMA, hanno parlato le esperienze. I focus group, con la voce diretta degli studenti; la ricerca sugli studenti-atleti professionisti e non; e “The Power of Music”, il laboratorio del musicoterapeuta Dario Benatti, dove il benessere non si è solo discusso: si è fatto, insieme.

Lo sport è emerso come una risorsa preziosa, ma anche come una possibile fonte di pressione quando è difficile conciliarlo con lo studio. Ne consegue l’importanza di aiutare gli studenti-atleti a riconoscere le proprie risorse e a valorizzarle anche oltre il campo, nelle sfide universitarie e quotidiane. In questo percorso, la self-compassion, ossia la capacità di trattarsi con gentilezza anche di fronte a errori e difficoltà, può aiutare a gestire l’autocritica e il perfezionismo. Anche l’università può contribuire, facilitando l’accesso alle reti di sostegno e rafforzando i legami tra le persone e le realtà che ne fanno parte.

Da qui il filo conduttore da cui è partito il confronto conclusivo: il benessere si costruisce con relazioni significative, senso di appartenenza, occasioni di crescita. E queste non nascono solo in università. Per questo la tavola rotonda ha riunito il Comune, con l’assessore Francesco Brianzi, la Diocesi di Piacenza-Bobbio, con Francesco Luppi, il Centro Sportivo Italiano, con il presidente Stefano Magnaschi, e l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, con la presidente Luana Valletta. La domanda di fondo: come passare dalla gestione delle emergenze alla promozione del benessere e alla prevenzione? Gli strumenti non sono scontati, e sono in costante evoluzione. La costante resta però la necessità di fare squadra per favorire nei giovani la possibilità di trovare un significato profondo nel proprio agire, l’opportunità di sviluppare le potenzialità e i talenti e lo sviluppo di senso di appartenenza a una comunità.

È forse il lascito più importante di PRISMA 2.0, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca: spostare lo sguardo dal singolo alla comunità. Perché un giovane che si sente parte di qualcosa, di solito, trova la strada.