Intitolato a Tina Anselmi l’Ufficio della consigliera di parità, l’omaggio della Provincia a dieci anni dalla sua scomparsa -AUDIO

«La democrazia non è solo libere elezioni, non è solo progresso economico e giustizia: è rispetto della dignità umana e dei diritti delle donne».

Nelle parole di Tina Anselmi, prima donna a ricoprire l’incarico di Ministra della Repubblica italiana, è racchiuso il significato dell’intitolazione dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Piacenza alla sua memoria, avvenuta questa mattina nella sede di Corso Garibaldi.

A cinquant’anni dalla sua nomina a Ministra del Lavoro e a dieci anni dalla sua scomparsa, oggi, martedì 10 novembre, con la scopertura della targa commemorativa, la Provincia di Piacenza ha reso omaggio a una delle figure più significative della storia repubblicana, simbolo dell’impegno per i diritti, l’uguaglianza e la partecipazione democratica.

L’iniziativa nasce dalla proposta della Consigliera di Parità provinciale Venera Tomarchio, condivisa dalla Presidente della Provincia Monica Patelli e dall’intero Consiglio provinciale.

Venera Tomarchio: “Rendere visibile il contributo delle donne alla storia”

«Con questa intitolazione prende avvio un percorso di (ri) equilibrio di genere nelle denominazioni degli spazi della sede della Provincia che è importante – ha spiegato Venera Tomarchio, Consigliera di Parità provinciale di Piacenza -, perché ciò che viene rappresentato contribuisce a formare il nostro immaginario collettivo, il nostro modo di pensare, e viceversa, e per questo è fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni, rendere visibile il contributo delle donne alla storia, alle istituzioni e alla costruzione della società: le donne ci sono sempre state, ma se non le rappresentiamo rischiano di non essere percepite come parte integrante della memoria collettiva.

Intitolare la sede della Consigliera di Parità a Tina Anselmi assume inoltre un significato particolarmente importante – sottolinea Tomarchio -: Tina Anselmi è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Ministra della Repubblica Italiana e, da Ministra del Lavoro, ha promosso la legge sulla parità retributiva tra donne e uomini, un tema che continua a essere di grande attualità, e da Ministra della Sanità ha altresì guidato il percorso che ha portato all’istituzione del Servizio sanitario nazionale, una conquista che ancora oggi rappresenta uno dei pilastri del nostro Paese, garantendo il diritto alla salute e cure a tutte e a tutti indipendentemente dalla condizione sociale.

Il ricordo dell’impegno istituzionale di Tina Anselmi

La Consigliera di Parità ha aggiunto: «È inoltre significativa la fiducia che le venne riconosciuta da Nilde Iotti, altra grande figura della storia repubblicana, che volle proprio Tina Anselmi alla guida della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia P2, un passaggio che testimonia il riconoscimento della sua autorevolezza, della sua integrità e della sua concezione della politica come servizio alla collettività, nel pieno rispetto dei valori democratici; Tina Anselmi è dunque un esempio che continua a parlare al presente e che merita di essere conosciuto e valorizzato e dedicare l’Ufficio della Consigliera di Parità alla sua figura significa non solo rendere omaggio a una protagonista della nostra storia repubblicana, ma anche offrire un modello di competenza, impegno civile e responsabilità istituzionale alle generazioni».

Il messaggio di Valentina Magrin, nipote di Tina Anselmi

Per l’occasione ha fatto pervenire un messaggio di saluto (disponibile integrale, in allegato) anche Valentina Magrin, nipote di Tina Anselmi:

«In questi anni ho partecipato a molte cerimonie di intitolazione di luoghi pubblici a mia zia: sono sempre occasioni che mi emozionano, ma che mi portano anche a riflettere sul significato di questi gesti, perché ricordare Tina Anselmi non deve significare soltanto celebrare ciò che ha fatto, ma soprattutto mantenere vivi i valori per i quali si è battuta. Questa intitolazione mi sembra particolarmente significativa, perché lega il suo nome a un luogo nel quale ogni giorno si lavora concretamente per difendere i diritti delle donne e promuovere le pari opportunità».

Chi era Tina Anselmi: dalla Resistenza al Governo della Repubblica

Tina Anselmi (Castelfranco Veneto, 25 marzo 1927 – Castelfranco Veneto, 1° novembre 2016) – Figlia del farmacista Ferruccio Anselmi e di Norma Ongaro, crebbe in una famiglia cattolica e fin da giovanissima partecipò alle attività dell’Azione Cattolica.

Durante gli anni del regime fascista maturò una crescente consapevolezza democratica che trovò piena espressione nel periodo della Resistenza. Nel settembre del 1944, a soli diciassette anni, fu profondamente segnata dall’impiccagione pubblica di giovani partigiani. Quell’episodio la convinse della necessità di non restare indifferente di fronte alla violenza e all’oppressione.

Entrò così nella Resistenza con il nome di battaglia “Gabriella”, svolgendo il ruolo di staffetta tra le formazioni partigiane venete e contribuendo alla lotta di liberazione dal nazifascismo.

Dopo la guerra si laureò in Lettere presso l’Università Cattolica di Milano e intraprese la professione di insegnante. Parallelamente si impegnò nell’attività sindacale all’interno della CISL.

Entrata nella Democrazia Cristiana già durante il periodo della guerra, iniziò un percorso politico che la portò a ricoprire incarichi sempre più importanti all’interno del partito fino all’elezione alla Camera dei deputati nel 1968.

Negli anni successivi fu sottosegretaria al Ministero del Lavoro e nel 1976 divenne la prima donna ad essere nominata ministro della Repubblica Italiana, assumendo proprio la guida del Ministero del Lavoro.

Le leggi sulla parità nel lavoro e l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

Il suo nome è legato alla legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Nel 1978 fu nominata Ministro della Sanità. In questo ruolo promosse e accompagnò l’approvazione della legge n. 833 che istituì il Servizio Sanitario Nazionale.

La Commissione P2 e l’impegno per le pari opportunità

Nel 1981 la Presidente della Camera, Nilde Iotti, le affidò la presidenza della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2.

Successivamente presiedette la Commissione Nazionale per la Parità Uomo-Donna e, tra il 1999 e il 2001, la Commissione nazionale incaricata di studiare le conseguenze delle leggi razziali del 1938 nei confronti delle comunità ebraiche italiane.