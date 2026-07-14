Maltrattamenti all’asilo di Castel San Giovanni, maestra condannata a un anno e quattro mesi

È stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione Angela Bertelli, l’insegnante finita a processo con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini di una scuola dell’infanzia di Castel San Giovanni. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2016 e il 2017.

La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale, che ha inflitto una pena inferiore rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero Paolo Maini, il quale aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi.

Nel corso della requisitoria, il pm ha ripercorso gli elementi raccolti durante le indagini, soffermandosi in particolare sulle testimonianze delle famiglie. «I genitori hanno raccontato che i loro figli non volevano più andare a scuola per timore delle botte», ha ricordato Maini. «Qualche bambino è tornato a casa con un bernoccolo in testa, altri con segni al volto e lividi».

Di diverso avviso la difesa dell’insegnante. L’avvocato Luigi Salice ha contestato l’impianto accusatorio, sottolineando come alla sua assistita, una maestra con quarant’anni di carriera, vengano contestati fatti documentati da venti minuti di filmati, registrati esclusivamente nel mese di giugno 2017.

La vicenda giudiziaria riguarda presunti episodi di maltrattamento avvenuti all’interno della scuola dell’infanzia di Castel San Giovanni. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputata, condannandola a un anno e quattro mesi di reclusione.

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