Rissa sullo Stradone Farnese, operatore del 118 aggredito. Uno dei due uomini: “Sono stato rapinato”. Indagini in corso

Momenti concitati lungo lo Stradone Farnese. I fatti, nel dettaglio, sono ancora al vaglio della polizia. Secondo una prima ricostruzione pare che una squadra del 118 sia intervenuta nei pressi di Piazzale Veleia per due uomini intenti a fronteggiarsi. I sanitari sarebbero intervenuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e avrebbero tentato di dividere i due individui.
Uno dei due contendenti, però, avrebbe aggredito uno degli operatori sanitari. Fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto sono poi intervenuti in pochi istanti i militari dell’Esercito, impegnati nel servizio Strade Sicure, e le Volanti della polizia.
A quel punto, uno dei due uomini è fuggito. Il soggetto rimasto sul posto, un cittadino tunisino, ha raccontato alla polizia di essere stato rapinato dall’altro individuo: la rissa sarebbe nata proprio da quell’atto criminoso dal momento che il tunisino, in sostanza, avrebbe provato a impedire la rapina.
I sanitari lo hanno medicato e condotto al pronto soccorso. La polizia ha avviato le indagini.