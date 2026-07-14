Rissa sullo Stradone Farnese, operatore del 118 aggredito. Uno dei due uomini: “Sono stato rapinato”. Indagini in corso

14 Luglio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Momenti concitati lungo lo Stradone Farnese. I fatti, nel dettaglio, sono ancora al vaglio della polizia. Secondo una prima ricostruzione pare che una squadra del 118 sia intervenuta nei pressi di Piazzale Veleia per due uomini intenti a fronteggiarsi. I sanitari sarebbero intervenuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e avrebbero tentato di dividere i due individui.

Uno dei due contendenti, però, avrebbe aggredito uno degli operatori sanitari. Fortunatamente senza gravi conseguenze.  Sul posto sono poi intervenuti in pochi istanti i militari dell’Esercito, impegnati nel servizio Strade Sicure, e le Volanti della polizia.

A quel punto, uno dei due uomini è fuggito. Il soggetto rimasto sul posto, un cittadino tunisino, ha raccontato alla polizia di essere stato rapinato dall’altro individuo: la rissa sarebbe nata proprio da quell’atto criminoso dal momento che il tunisino, in sostanza, avrebbe provato a impedire la rapina.

I sanitari lo hanno medicato e condotto al pronto soccorso. La polizia ha avviato le indagini.

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