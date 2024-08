“Potevo fare cose peggiori”, il nuovo spettacolo di Marina De Juli a Bobbio il 17 di agosto. L’evento è in programma alle ore 21.15 nel Chiostro di San Colombano.

Uno Spettacolo tra musica, canzoni, racconti e risate di e con Marina De Juli, attrice storica della compagnia di Dario Fo e Franca Rame con i suoi musicisti. Serata di solidarietà pro Croce Rossa di Bobbio organizzata da KARDIOS in collaborazione con il Comune e Lions Club Bobbio.

Per informazioni e prenotazioni : 3485600661

È un percorso personale tra narrazioni, musica, canzoni e immagini della sua infanzia, adolescenza e giovinezza, un racconto di come una passione può stravolgere una vita che si pensava destinata ad altro e di come trovare la forza per cambiare.

Nello stesso momento è un viaggio collettivo tra generazioni, famiglia, società, incontri e scontri, nel tentativo semplicemente di essere felici e di trovare il proprio posto nel mondo. Il tutto con musiche e canzoni degli anni ’60, ’70, ‘80.

Il pubblico più maturo si potrà riconoscere nei piccoli racconti e forse i giovani potranno trarre un po’ di forza per continuare a sognare.

ARINA DE JULI

E’ attrice, regista, drammaturga e formatrice. Viene a contatto con la Commedia dell’arte e, dopo un periodo nel teatro classico, nel 1991 affronta un provino per la Compagnia di Fo-Rame e inizia la sua esperienza più significativa con questi due “mostri sacri” del teatro durata più di vent’anni. Mette in scena monologhi della coppia con tematiche femminili e storiche: “Tutta casa, letto e chiesa” (che rappresenta anche in Francia, Belgio e Inghilterra), “Mistero Buffo” e affronta la scrittura e l’adattamento drammaturgico con “Johanna Padana a la descovèrta de le Americhe”, tratto dal famoso testo di Fo, una delle rare volte che il Maestro ha concesso di modificare una sua opera.

Oltre a spettacoli con artisti quali Giorgio Albertazzi, Gianrico Tedeschi, Marina Massironi, Antonio Catania, fonda l’Associazione Verba Manent con la quale realizza progetti e spettacoli. In collaborazione con il CPP di Piacenza diretto dal pedagogista Daniele Novara realizza un adattamento teatrale autorizzato dall’autore, “Storia di Antenna”, tratto da un testo di Mario Lodi, si dedica alla drammaturgia per ragazzi con “Pipuffa, una cantastorie proprio buffa”, “La vera storia di Fortunello“, “Margherita Hick Huck Hack” dedicato a Margherita Hack, “Il ragazzo albero” e “La collina degli ulivi”. Per adulti scrive e mette in scena: “La storia de le meraviglie del mondo”, giullarata medievale tra i viaggi di Marco Polo, “I burattini non crescono mai – dialogo su La Costituzione“, “Non muoio neanche se mi ammazzano” sulla II guerra mondiale, “Non è per uomini”, “C’era una volta la ‘Merica’”. Pubblica “Allegra, signora fame”, la storia di un bambino che cresce tra il 1928 e il 1945 in un paese della bassa milanese, il suo primo racconto. Realizza spettacoli musicali dedicati a Fo, Jannacci, Gaber, De Andrè, Franca Rame e storici come “La scandalosa” su Cristina Trivulzio di Belgiojoso o “Le Ribelli” sulla mafia. Collabora con realtà italiane come il Coro Panarie e il Maestro Valter Sivilotti di Udine per i quali scrive e interpreta per il Mittelfest uno spettacolo di rinvenzione e fusione di lingue e dialetti dalla Lombardia al Friuli, “Mamui”.

Conduce stage e laboratori con scuole, teatri e attori professionisti. E’ assistente di Franca Rame in molti stages con attori italiani e stranieri.

Inoltre, dirige laboratori di avvicinamento alla lettura e al teatro per adulti, ragazzi, adolescenti e bambini, in collaborazione con Associazioni, Comuni e scuole, con la partecipazione anche di allievi con difficoltà comportamentali o handicap (in particolare, attività continuativa di 13 anni con l’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio – PC) e in collaborazione con realtà estere come Università Sorbonne di Parigi dipartimento di Italianistica.

Franca Rame ha scritto: “…Ho visto le mie pièces recitate da grandi attrici in Italia, al National Theatre di Londra, in Scandinavia, a New York e in altre parti del mondo, ma, pur non togliendo nulla alla bravura di quelle interpreti, devo riconoscere che l’autenticità di Marina nel rappresentare i miei personaggi, è stata raramente raggiunta.”

ENRICO SALVATO

Compositore, arrangiatore, didatta e pianista, quattro volte laureato (in pianoforte, composizione, estetica musicale e jazz, svolge da 30 anni attività concertistica come pianista moderno, prevalentemente in duo con cantanti o in piccole formazioni nel campo della musica jazz, pop, gospel e del musical. E’ docente presso il Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese

GIUSY CONSOLI

Ha conseguito il diploma accademico di alta formazione musicale di I livello in Canto Jazz presso il Conservatorio di Como. Dall’età di 19 anni entra a far parte di giovani formazioni jazz con musicisti di rilievo quali Marco Conti, Oscar Trabucchi, Massimo Scoca, Gianni Gandini, Pino Li Trenta. Vocalist dal 1991 al 2001 della band varesina Distretto 51, voce solista dal 1991 al 1997 e dal 2009 dei Cubacaribe, voce solista dal 2006 al 2011 della Cloured Swing Band di Comerio. Voce solista del Bossa Nova Project al fianco di Luca Fraula, Marco Caccianiga, Marco Mariniello, Fabio Zambelli e Gianluca Fiorentino. Ha collaborato con Giuseppe Reggiori, Giulio Granati, Roberto Talamona, Marco Mengoni, Marco Conti, Marco Zanoli, Gio Rossi, Gianluca Fiorentino e collabora con Matteo Goglio, Enrico Salvato e Massimo Vescovi. Nel 2019 esce il suo primo disco come leader per conto della Splasc(H) Records, “So This Is Love” a tribute to Billy Strayhorn. Contemporaneamente alla sua attività artistica svolge attività didattica in alcune delle Accademie Musicali più prestigiose della Provincia di Varese.