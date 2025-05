Pesistica olimpica – Quarto posto per Emanuela Amisani (Yama Arashi) agli Europei Master a Durazzo (Albania)

Quarto posto agli Europei Master di pesistica olimpica per Emanuela Amisani (Yama Arashi), protagonista a Durazzo (Albania) sfiorando il podio nella rassegna continentale. La portacolori della palestra piacentina è stata seguita dal tecnico Otis Lombardi e ha onorato la sua seconda partecipazione a questa manifestazione in una disciplina a cui si è avvicinata nel 2020.

“Sono arrivata a tre chilogrammi della terza, mantenendo la posizione provvisoria di terza classificata per tutto il tempo della gara di strappo. Sono molto contenta, ho gestito bene la gara, ero rilassata, stavo bene. Proprio nello strappo, che è il mio punto debole, ho fatto bene, con 3 valide e un 49 chilogrammi in gara che non avevo mai fatto. Poi è un po’ finita la benzina, nello slancio ho superato la misura dei 60 chilogrammi prima dei due nulli sui 62. Anche se avessi superato questa misura, il bronzo non sarebbe arrivato ugualmente, questa volta per un solo chilogrammo e forse il nervoso saliva di più. Certo, una medaglia mi sarebbe piaciuta, ma non ho nulla da recriminare, anche perché le prime due classificate erano veramente irraggiungibili con le loro misure”.