A Fiorenzuola la segreteria parlamentare del ministro Tommaso Foti: “Un presidio per la Valdarda”

Sarà inaugurata sabato 11 aprile alle ore 18.00, in Corso Garibaldi 24/A a Fiorenzuola d’Arda, la nuova segreteria parlamentare del deputato piacentino on. Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione.

All’iniziativa prenderanno parte, oltre all’on. Foti, il Consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri e il Consigliere provinciale Massimiliano Morganti, ed altri numerosi esponenti di Fratelli d’Italia.

LA NOTA

L’apertura della segreteria rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento della presenza istituzionale sul territorio, con l’obiettivo di consolidare un rapporto diretto e continuativo con cittadini, amministratori e realtà locali.

La nuova sede della segreteria parlamentare di Fiorenzuola è destinata a diventare un punto di riferimento per l’intera Valdarda, contribuendo a valorizzare un’area nella quale si registra una presenza amministrativa qualificata e diffusa, nonché una forte partecipazione alla vita pubblica.

L’iniziativa si inserisce nel quadro di un più ampio impegno volto a rendere sempre più efficace il collegamento tra livello nazionale e territorio, anche alla luce del ruolo istituzionale ricoperto dall’on. Foti all’interno del Governo guidato da Giorgia Meloni.

“L’apertura di questa segreteria parlamentare rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il territorio – evidenzia l’on. Tommaso Foti –. È mia convinzione che chi ricopre incarichi di governo debba mantenere un rapporto costante con le comunità locali, creando occasioni di incontro, ascolto e confronto. Questo spazio nasce proprio con l’obiettivo di rafforzare tale relazione, offrendo un punto di riferimento stabile per i cittadini e per gli amministratori della Valdarda”.

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