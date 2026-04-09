“Piacenza Primogenita d’Italia”, ufficiale la benemerenza civica a Pierluigi Magnaschi

Si è riunita oggi la Commissione chiamata, come da Regolamento comunale, a valutare le candidature pervenute per la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”, presieduta dalla sindaca Katia Tarasconi e composta dalla presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, dai capigruppo consiliari e da due membri esterni, in rappresentanza del tessuto sportivo e culturale del territorio: Robert Gionelli e Danilo Anelli.

Nell’occasione, alla luce delle tre candidature presentate, la Commissione all’unanimità ha deciso di attribuire l’onorificenza al giornalista Pierluigi Magnaschi, una tra le firme più autorevoli del panorama italiano dell’informazione. Laureato in Agraria, ha iniziato la carriera nel 1974 al quotidiano cattolico “Avvenire”, distinguendosi rapidamente per competenza e capacità organizzativa. Ha diretto testate storiche come “Milano Finanza”, “La Domenica del Corriere” e l’agenzia Ansa. E’ attualmente direttore del quotidiano economico-giuridico “Italia Oggi”, incarico che ricopre – per la terza volta – dal 2009. Con oltre cinquant’anni di esperienza, è riconosciuto per lo stile diretto e indipendente, l’attenzione al lettore e la capacità di innovare e gestire redazioni. Vincitore del premio giornalistico “Walter Tobagi”, è considerato un punto di riferimento per il giornalismo italiano contemporaneo.

Nel riconoscere, nel percorso di vita e professionale di Pierluigi Magnaschi, i principi di solidarietà e coesione sociale che la benemerenza civica richiama, ratificandone ufficialmente la designazione per la cerimonia che si terrà lunedì 11 maggio prossimo, la Commissione ha espresso una significativa considerazione anche per le altre due candidature pervenute: ovvero quelle dell’ex schermidore azzurro Alessandro Bossalini, medaglia di bronzo nella spada a squadre agli Europei del 2003 e figura di spicco nella scherma italiana, presentata dal Circolo della Scherma “G. Pettorelli” e del critico cinematografico e giornalista Giulio Cattivelli (alla memoria), storica firma del quotidiano “Libertà” e tra i principali animatori della cultura cinematografica a Piacenza nel secondo Novecento, presentata dall’ex sindaco Stefano Pareti a nome di quattro associazioni cittadine (Famiglia Piasinteina, Amici della Lirica, Amici del Teatro Gioco Vita e Cinemaniaci).

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