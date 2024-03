C’è anche un po’ di Piacenza agli Oscar, Max Narciso vince con “War is over”

C’è anche un po’ di Piacenza tra i vincitori degli Oscar. Parliamo di Massimiliano Narciso, nato a Milano nel 1975, character designer di “War is over – inspired by the music of John & Yoko”, che si è portato a casa la statuetta per il miglior cortometraggio di animazione.

Narciso è piacentino d’adozione da quando ha sposato la piacentina Elenia Tinelli, originaria di Grazzano Visconti. I due, insieme ai figli, si sono poi trasferiti a Los Angeles dove abitano tuttora.

La vittoria

Narciso è rimasto in platea quando sono saliti a ritirare il premio i suoi compagni in questa piccola grande impresa di 11 minuti: Brad Booker, il produttore, Dave Mullins, regista e co-sceneggiatore insieme a Sean Lennon, il figlio di John e Yoko Ono, che dal palco ha mandato gli auguri alla sua mamma di 91 anni.

“Non eravamo molti di più a lavorare a questo corto. Oltre a loro, c’eravamo io che ho disegnato i personaggi e il production designer Zac Retz“, dice all’ANSA, prima di salire sulla macchina che li porta tutti a festeggiare.