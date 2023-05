Mercanti di Qualità nel borgo medioevale di Castell’Arquato il 7 maggio. Luogo suggestivo e ideale per vivere una giornata di festa con i banchi che espongono l’eccellenza del Made in Italy.

Cittadini e visitatori possono trovare tutto il giorno, la moda e le tendenze per il miglior outfit e per la casa, l’oggettistica, l’enogastronomia, fiori e piante. E inoltre spazio all’artigianato e ai creativi di “Val d’Arda promotion”. Non mancano le specialità culinarie come la buonissima trippa preparata dagli alpini.

