Mercato Europeo, un’occasione per tutto il territorio: “In tre giorni attese oltre 200 mila persone, la metà delle quali da fuori provincia” – AUDIO

Oltre 200 mila sono le presenze attese in questi tre giorni, più del 50% arrivano da fuori Piacenza: “Il Mercato Europeo si conferma un’opportunità per tutti coloro che operano all’interno del tessuto commerciale piacentino”. Con le parole di Raffaele Chiappa, presidente di Unione Commercianti, si apre il Mercato Europeo, che colorerà il Pubblico Passeggio fino a domenica prossima.

“I settori più rappresentati sono artigianato e street food, una manifestazione che copre tanti settori e che rappresenta tanto per il nostro territorio. Una manifestazione richiesta non solo dai consumatori ma anche dagli operatori”.

“Il clima è ancora quello dell’incertezza, ma questa giornata sembra portare luce e sole a quello che è sicuramente un segnale forte di ripresa. Invitiamo la cittadinanza a vivere questo momento con gioia e serenità”, commenta il prefetto Daniela Lupo.

“Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. In un momento ancora di incertezza come questo mai come oggi l’importanza di rimanere uniti e avere una visione comune può essere la vera svolta per la città di Piacenza. Ringrazio le associazioni di categoria che hanno scelto di lavorare insieme”, commenta Simone Fornasari, assessore al Commercio.

Adriano Anselmi, presidente FIVA, parla di un evento speciale: “Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di organizzare questo evento in sicurezza. Il nostro è un lavoro duro, pesante, che richiede tanti sacrifici: ne abbiamo passate tante negli ultimi anni, ma siamo qui a fare il nostro lavoro con passione, impegno, correttezza e onestà: qualità che sono il nostro biglietto da visita”.