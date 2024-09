Mercato Europeo 2024: sapori e tradizioni da tutto il mondo tornano a Piacenza – AUDIO FOTO

Il Mercato Europeo ha preso vita oggi, 27 settembre, sul Pubblico Passeggio di Piacenza, e fino al 29 settembre offrirà un “giro del mondo” tra sapori, tradizioni e artigianato. Con 154 banchi provenienti da oltre 30 Paesi, questa edizione da record è l’occasione perfetta per scoprire prodotti unici e gustare specialità da tutto il globo. L’evento attira visitatori di ogni età, curiosi di esplorare culture diverse e fare acquisti esclusivi.

Un evento internazionale nel cuore di Piacenza

Organizzato da Confcommercio Piacenza, FIVA Confcommercio e Mercanti di Qualità, in collaborazione con il Comune di Piacenza, il Mercato Europeo rappresenta un appuntamento imperdibile per l’economia locale e internazionale. Quest’anno, 79 banchi sono dedicati al food, mentre 75 offrono articoli di artigianato, abbigliamento e prodotti per la casa.

Tra le proposte gastronomiche spiccano crêpes olandesi, birre bavaresi, formaggi piemontesi, paella spagnola e biscotti bretoni, accanto alle eccellenze locali come i salumi piacentini e i vini DOC. L’evento non è solo cibo: gli espositori portano anche oggetti artigianali, abiti di qualità e prodotti per il benessere e la casa, rendendo l’esperienza ancora più ricca.

Radio Sound in diretta dal Facsal

Oggi Radio Sound è in diretta dal Mercato Europeo, con collegamenti e interviste agli espositori. Le trasmissioni live permettono di scoprire in tempo reale tutte le curiosità e le novità dell’evento, coinvolgendo chi non può essere presente sul posto.

Un successo confermato ogni anno

“La qualità della merce esposta è uno dei principali motivi del successo del Mercato Europeo”, sottolinea Gian Luca Barbieri, direttore di Confcommercio Piacenza. “Molti visitatori amano esplorare il mercato il primo giorno, per poi tornare e acquistare ciò che hanno visto. È un mix vincente che funziona ogni anno”.

Il Mercato Europeo è ormai un appuntamento fisso per chi desidera trovare prodotti unici e gustare specialità in un’atmosfera di festa e condivisione. Piacenza si trasforma in un vero crocevia di culture, offrendo a tutti la possibilità di vivere un’esperienza internazionale senza lasciare la città.

Radio Sound, come ogni anno, racconta il Mercato Europeo con collegamenti in diretta, offrendo agli ascoltatori un’immersione completa nell’atmosfera dell’evento. Rita di Radio Sound ha inaugurato la copertura in diretta questa mattina, descrivendo l’energia e la vitalità che si respira tra i banchi del mercato. Con 154 espositori da oltre 30 Paesi, l’edizione di quest’anno si conferma la più grande di sempre, con 79 banchi dedicati al food. Rita ha sottolineato come i visitatori, attratti da profumi irresistibili, abbiano già iniziato a esplorare specialità internazionali come crêpes olandesi, birre bavaresi, formaggi piemontesi e biscotti bretoni, senza dimenticare le eccellenze locali come salumi e vini.

Durante la diretta, Rita ha invitato tutti a passare al mercato per scoprire anche le tante novità di quest’anno. Alle 11:30 è prevista l’inaugurazione ufficiale, presso la statua di Sant’Antonio, dove si trova la postazione di Radio Sound. L’emittente seguirà l’evento per tutta la durata dei tre giorni, garantendo continui aggiornamenti, interviste agli espositori e una panoramica completa di ciò che il Mercato Europeo ha da offrire.

Alcuni dei banchi presenti

Tra i protagonisti del Mercato Europeo non mancano le storie di tradizione e passione. Francesco, un giovane di 19 anni, rappresenta la terza generazione di una famiglia che produce i rinomati cioccolatini cuneesi da oltre 40 anni. Intervistato in diretta su Radio Sound, Francesco ha raccontato come abbia iniziato ad affiancare il nonno nelle fiere italiane fin da piccolo. I loro cioccolatini, con una caratteristica forma quadrata e disponibili sia fondenti che al latte, offrono una varietà di gusti, con o senza liquore. La qualità del cioccolato, leggero e dolce, rispecchia la tradizione piemontese e incarna l’eredità familiare.

Per chi è alla ricerca di sapori più esotici, Emanuele dell’Asia Market ha portato al Mercato Europeo un’ampia selezione di prodotti provenienti da Giappone, Corea, Thailandia e altri Paesi asiatici. I visitatori possono scoprire specialità come i moci giapponesi ripieni di azuki, il classico ramune, una bibita giapponese, e il popolare topokki coreano, gnocchi di riso sempre più amati anche in Europa. Oltre a questi, ci sono ramen, udon e il sakè coreano al gusto di frutta, che sta conquistando il palato europeo grazie all’influenza delle serie TV coreane. Un banco ricco di proposte uniche, difficile da riassumere, ma impossibile da perdere per chi ama scoprire nuovi sapori.

Specialità del Sudtirol: tra sapori intensi e tradizioni uniche

Il Mercato Europeo non smette di sorprendere con le sue proposte culinarie, e lo stand del Sudtirol ne è un perfetto esempio. Tony, presente anche quest’anno con la sua macelleria di Merano, ha raccontato ai microfoni di Radio Sound l’ampia gamma di prodotti tipici offerti. Dai celebri formaggi come il Puzzone di Moena, il Sasso Nero e l’Alta Badia, fino ai classici canederli e agli immancabili speck. A questi si aggiungono salamini di cervo, cinghiale e capriolo, tutti provenienti dalle montagne del Trentino.

Il Puzzone di Moena, in particolare, ha catturato l’attenzione per il suo caratteristico profumo intenso. Tony ha spiegato che, nonostante l’odore deciso, l’interno del formaggio è sorprendentemente dolce e sapido. Il consiglio? Abbinarlo a marmellate di ogni tipo, per un’esperienza di gusto davvero completa. Un saluto in tedesco da parte di Tony ha poi chiuso il collegamento, invitando tutti a passare dallo stand per scoprire questi sapori unici delle Alpi.

Un angolo di Tunisia al Mercato Europeo: tra ceramiche fatte a mano e tradizioni culinarie

Passeggiando per il Mercato Europeo, è impossibile non farsi catturare dai vivaci colori e dalle forme geometriche delle ceramiche tunisine esposte nello stand di Montassar. Ai microfoni di Radio Sound, Montassar ha raccontato come tutte le sue creazioni siano rigorosamente fatte a mano, dalle ciotole ai piatti, fino agli oggetti ornamentali. Non solo belle da vedere, ma anche funzionali: le ceramiche tunisine possono essere utilizzate quotidianamente in cucina, resistendo al forno, al microonde e persino alla lavastoviglie. I colori naturali, privi di metalli o piombo, rendono questi oggetti sicuri e adatti all’uso quotidiano.

Tra le meraviglie esposte, spiccano anche le decorazioni ispirate alle tradizionali gabbie per uccellini tunisine, trasformate in eleganti abat-jour o portacandele. Ma la vera sorpresa arriva quando Montassar parla del tajine, una pentola di coccio utilizzata per cucinare in modo lento e succoso, sfruttando il suo caratteristico coperchio a piramide. Un’antica tradizione culinaria che, grazie anche a chef famosi come Benedetta Parodi, sta tornando alla ribalta. Montassar ha invitato tutti a scoprire il suo stand e a immergersi in un pezzo di Tunisia, proprio al cuore del Mercato Europeo di Piacenza.

Un viaggio tra novità e tradizioni al Mercato Europeo di Piacenza

Benvenuti al Mercato Europeo di Piacenza! Oggi siamo qui con Adriano Anselmi della Fiva Confcommercio Piacenza, organizzatore di questo straordinario evento in collaborazione con il Comune di Piacenza. Adriano, con un tempo splendido, siamo pronti a dare il via a questa nuova edizione con il piede giusto!

Quest’anno il mercato ha visto un aumento significativo di partecipanti, superando le aspettative con oltre trenta banchi di mercanti di qualità. La folla è già numerosa, segno del grande successo che questa manifestazione ha tra i Piacentini e non solo. Gloriana Tironi, dei mercanti di qualità, ci racconta che i visitatori sono già incuriositi dai vari banchi e dalle novità esposte, pronte a essere scoperte.

Gloriana ci mostra i suoi bellissimi fiori autunnali, mentre Adriano ci parla dell’abbigliamento sportivo. Per l’autunno 2024, i colori di tendenza spaziano dal bordeaux e vinaccia ai toni più chiari come panna e azzurro. Adriano sottolinea l’importanza di avere una gamma di colori per tutti, dal più giovane al più anziano, per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Insomma, il Mercato Europeo è un’occasione imperdibile per scoprire tradizioni e novità, con prodotti a chilometro zero che celebrano la qualità. Non perdete l’occasione di visitarlo, vi aspettiamo numerosi in via Alberici!

Scoprite le novità di Amoretti Cappelli al Mercato Europeo

Ogni anno, al Mercato Europeo di Piacenza, ho un appuntamento fisso con la signora Loredana di Amoretti Cappelli, il cui banco si distingue per colori e novità. Buongiorno, signora Loredana! È sempre un piacere rivederla e salutare i nostri affezionati clienti Piacentini.

Quest’anno, la signora Loredana presenta una gamma di cappelli irresistibili, tra cui un bellissimo modello rosso con un elegante fiocco grigio in feltro. La collezione include varianti bicolore, disponibili in rosso e viola, insieme a pratici impermeabili, ideali per affrontare la pioggia di questa stagione.

Tra le proposte ci sono cappelli e berretti impermeabili, anche tascabili, perfetti da infilare in borsa. La signora Loredana sottolinea l’importanza di modelli femminili e unici, con un’ampia varietà di colori come il rosso, l’arancione e il viola, che rompendo con la tradizione del nero e del grigio.

La sua creatività si riflette nella continua evoluzione delle proposte, con abbinamenti che variano ogni giorno, a seconda dell’ispirazione del momento. Non dimentichiamo anche la collezione dedicata agli uomini, con marche prestigiose e la qualità della produzione italiana di Amoretti Cappelli.

Vi aspettiamo al mercato europeo in via Alberici per scoprire tutte le novità! Grazie, Loredana, e a presto!

Scopri i Sapori del Sud Italia con Adly!

Ci spostiamo nel sud Italia per incontrare Adly, che ha portato con sé alcune specialità della Calabria, della Puglia e della Sicilia. Ciao Adeli, buongiorno! Ci racconti un po’ di più su queste delizie?

Adly ci presenta un’ampia selezione di prodotti, tra cui l’acciuga di Sicilia, considerata tra le migliori al mondo e proveniente da Sciacca. Non mancano poi le prelibatezze pugliesi e calabresi, come la famosa nduja e il tonno calabrese, perfetti per arricchire i piatti con sapori autentici.

Inoltre, Adly ci parla della caponata siciliana di Palermo, un piatto ricco e delizioso, ideale per chi ama i sapori mediterranei. Tutti questi prodotti sono confezionati in vetro o in scatola, garantendo una lunga conservazione e la freschezza dei sapori.

Grazie, Adly, per queste meravigliose specialità del sud Italia! Buon lavoro e buona giornata!

Meraviglie in Legno di Ulivo con Kamel!

Non potete immaginare quanto sia bello questo banco, ricco di sfumature meravigliose del legno! Siamo qui con Kamel, direttamente dalla Tunisia, per scoprire le sue incredibili creazioni. Ciao Kamel, raccontaci di più!

Kamel ci parla dei suoi prodotti in legno di ulivo, realizzati a mano con grande maestria artigianale. Le opere variano da elementi decorativi da parete a oggetti utili, come mestoli e contenitori, perfetti per arricchire la tavola e la cucina.

Tra le meraviglie in esposizione, troviamo anche delle bellissime scacchiere, ideali per gli appassionati di scacchi che cercano un pezzo artistico e unico. E non mancano i taglieri e i vassoi, perfetti per presentare i vostri aperitivi in modo elegante.

Grazie mille, Kamel, per aver condiviso con noi la tua passione e le tue creazioni in legno di ulivo. Venite a vedere queste meraviglie qui al mercato europeo! Buona giornata!

Scopri il Mondo con Marco: Tradizioni e Novità dal Nepal!

La mia domanda è: il mercato europeo, che si estende in tutto il mondo, potrà sempre mantenere questo nome? Quello che è certo è che la bellezza di questo mercato è la varietà di prodotti da ogni angolo del globo. Oggi ci spostiamo in Oriente, precisamente in Nepal, e siamo con Marco. Buongiorno Marco!

Marco ci racconta delle sue meravigliose creazioni, frutto del suo lavoro di importatore diretto. “Ogni inverno ci trasferiamo in Nepal per realizzare capi di abbigliamento ispirati alle nostre idee. Creiamo un prodotto di nicchia, di alta qualità e a un prezzo accessibile.” Qui non seguiamo una moda precisa; c’è una fusione tra la tradizione nepalese e uno stile occidentale, dando vita a pezzi unici, etnici e un po’ gotici.

Oltre agli abiti, Marco ha anche tantissime altre novità da mostrare. “Troverete una vasta gamma di incensi naturali, prodotti a mano in India con oli essenziali e petali di fiori. Abbiamo anche bigiotteria artigianale in ottone e cuoio, tutte creazioni originali.”

Questa è la prima volta di Marco al mercato europeo di Piacenza, ma è già un volto noto nei mercati del nord Italia. “La prossima settimana saremo a Bergamo e giriamo tutto il Trentino e la Lombardia!”

Quindi, non c’è bisogno di viaggiare fino in Nepal: venite a scoprire queste meraviglie al mercato europeo, dal 27 al 29 settembre, in via Alberici. Grazie Marco e arrivederci!

Un Viaggio nella Pasticceria Siciliana con Lella da Caltagirone

Oggi ci avviciniamo alla deliziosa pasticceria siciliana, direttamente da Caltagirone, fondata da Gaetano Bauccio. Qui con noi c’è Lella Falcone, la moglie del fondatore, che lavora instancabilmente in questo settore dal 1973. “Buongiorno, posso disturbarla?” chiedo, e Lella risponde con un sorriso: “Si disturbi pure!”

Dopo 15 anni al mercato europeo, Lella ci racconta dei suoi famosi cannoli siciliani. “Li riempiamo al momento con una ricotta meravigliosa. È importante usare ricotta di pecora, altrimenti non sono autentici cannoli siciliani!” spiega con passione. È un’arte che richiede attenzione, e Lella è un’esperta.

Ma i cannoli non sono l’unica specialità. Parliamo del marzapane, noto anche come Martorana, fatto a mano e che simula i frutti. “È una meraviglia, un vero capolavoro di mandorle e miele,” aggiunge Lella. E non possiamo dimenticare la cassata, disponibile anche in versioni monoporzione, perfette per le fiere.

Lella ci mostra anche una varietà di specialità salate, come i calzoni con salsiccia, mozzarella e acciughe. “Non preoccupatevi per la dieta,” scherza, “qui non si ingrassa, usiamo pochi grassi e ingredienti genuini.”

E ovviamente, non può mancare il pistacchio di Bronte, un ingrediente imprescindibile nella tradizione siciliana. “Siamo nella seconda parte della FAXHall, venite a scoprire la nostra pasticceria siciliana,” invita Lella con entusiasmo.

Grazie a Lella e a tutti coloro che rendono possibile questa delizia gastronomica. Buona giornata da Caltagirone e un grande grazie a Piacenza!

Scopriamo l’Ambra Naturale della Polonia con Irene di Mj Baltica

In diretta dal mercato europeo, ci spostiamo in Polonia per scoprire le meraviglie di Mj Baltica, un’azienda che propone creazioni uniche a base di ambra naturale del Mar Baltico. “Ciao Irene! Che belle cose avete portato oggi!” esordisco, mentre la musica di sottofondo riempie l’aria.

Irene ci spiega che oltre ai gioielli, tutti realizzati con montature in argento 925 senza nichel, offrono anche soprammobili, come le piramidi fatte con rimanenze di ambra. “La base è in resina epossidica e contiene pezzetti di ambra naturale,” racconta. Inoltre, ci sono anche portacandele realizzati in legno, sempre arricchiti con ambra.

Ma perché l’ambra è così speciale? Irene ci illumina: “È un antinfiammatorio naturale. Spesso viene utilizzata per alleviare i dolori dentali nei bambini, grazie alle sue proprietà benefiche.” Le collanine più corte, destinate ai più piccoli, sono un ottimo rimedio per i denti in crescita.

L’ambra ha anche altre virtù: “Le donne dell’Est la usano per la tiroide e per alleviare i dolori muscolari. È una resina fossile, quindi è calda al tatto, a differenza delle pietre che di solito sono fredde.” Questa caratteristica rende l’ambra particolarmente preziosa per chi cerca un rimedio naturale.

“È affascinante vedere come l’ambra non sia solo bella, ma anche utile,” conclude Irene. “Portare una collana di ambra significa fare un acquisto che fa solo del bene.”

Grazie a Irene per queste preziose informazioni e per averci portato un pezzetto di Polonia al mercato europeo. Ci troviamo nella seconda parte del FAXHall, non perdete l’occasione di scoprire queste meraviglie! Buona giornata a tutti!

Cactus Center Sanremo al Mercato Europeo

In questo banco leggo: “Ti abbraccerei anche se tu fossi cactus e io palloncino.” Siamo al Cactus Center di Sanremo con Andrea. Cosa succederebbe se un cactus e un palloncino si abbracciassero? “Se non lo stringi troppo, il palloncino potrebbe sopravvivere!” spiega Andrea, mentre ci mostra la sua vasta collezione.

Qui al mercato europeo, Andrea ha portato una selezione di oltre 200 varietà di cactus. “Abbiamo quelli più venduti, ma anche pezzi da collezione, come il Gymnocalycium Mihajlovic variegato,” racconta. Tra le rarità ci sono anche i “sassi del deserto”, come i Lithops.

Tutti i colori e i fiori sono naturali, grazie al sole di Sanremo. “Le piante grasse richiedono poche cure: basta annaffiarle ogni 10-15 giorni,” aggiunge Andrea. Perfette anche per chi non ha il pollice verde!

Grazie Andrea! Venite a scoprire il Cactus Center di Sanremo al mercato europeo!

Mercato Europeo a Piacenza: Sughero e Innovazione

Siamo al Mercato Europeo di Piacenza, dove esploriamo novità e curiosità. Questo banco mi ha colpito: è tutto dedicato al sughero! Buongiorno! Da dove provengono questi prodotti?

“Arrivano dalla zona Iberica, tra Portogallo e Spagna. Sono un’alternativa ecologica a cuoio e altri materiali,” spiega l’addetto. “Il sughero è la corteccia della Quercia da sughero, al 100% naturale, resistente, impermeabile e flessibile.”

Quali accessori proponete? “Abbiamo borse, portamonete, portatessere, zaini e portafogli, sia per uomini che per donne.” E quanto durano? “Dopo sei anni di attività, i clienti tornano sempre. È un pensiero originale che dura nel tempo.”

Da quanto tempo partecipate al Mercato Europeo? “È la seconda volta, e speriamo di tornare anche l’anno prossimo. La gente sta cambiando idea riguardo alla naturalità dei materiali.”

Grazie! Venite a scoprire queste meraviglie in sughero al Mercato Europeo di Piacenza!

Pausa Birra al Mercato Europeo con Green Dog

Dopo tanto parlare, mi prendo una pausa per gustare una buona birra e trovo un amico: Emanuele di Green Dog! Ciao Emanuele!

“Ciao! Siamo qui per il terzo anno consecutivo. Dopo la pausa dovuta al COVID, l’anno scorso è stata una grande manifestazione e abbiamo avuto tanti clienti,” racconta.

Parliamo delle tue birre. “Siamo un birrificio artigianale biologico, coltiviamo noi stessi orzo e frumento, e produciamo anche una birra senza glutine. Tutti i nostri ingredienti sono 100% agricoli italiani.”

Quali novità hai portato quest’anno? “Abbiamo una Sauer con lamponi, leggermente acida, grazie a una lavorazione particolare di lieviti di alta fermentazione. È un gusto diverso, ma sta riscuotendo successo!”

Emanuele, la birra si presta a tanti abbinamenti! “Sì, è una bevanda trasversale, proprio come il vino. Abbiamo fatto sfide tra vino e birra e spesso vinciamo!”

Grazie Emanuele! Venite al Mercato Europeo e fermatevi a gustare le birre di Green Dog! Buona giornata!

Birra e Burrito: Un Abbinamento Perfetto!

Dopo aver parlato di birra, non possiamo non considerare cosa abbinare. Emanuele ci ha parlato della sua birra e ora scopro che Raffaele ha un’ottima proposta! Ciao Raffaele!

“Ciao a tutti! Quest’anno ho collaborato con Emanuele. Ho vent’anni di esperienza nella cucina Tex-Mex e abbiamo deciso di abbinare la sua birra a dei burritos,” spiega Raffaele.

“Per questa occasione, abbiamo tre varietà di burritos: uno con chili con carne, manzo e fagioli; uno con fajita di pollo, cotto alla piastra con verdure; e un burrito vegetariano con verdure e un po’ di formaggio e panna acida.”

“Questi burritos sono perfetti da mangiare mentre si passeggia al mercato europeo,” conclude Raffaele.

Non perdete l’occasione di provare questi abbinamenti! Grazie Raffaele e buon appetito!

Scopri il Gusto del Mercato Europeo di Piacenza: Pesce Fritto e Specialità Ligure

Al Mercato Europeo di Piacenza, la fame si fa sentire a qualsiasi ora del giorno, e qui puoi soddisfarla con deliziosi piatti! Ci siamo fermati alla friggitoria Ligure, dove il profumo di pesce fresco riempie l’aria. Siamo con Riccardo, che ci racconta: “Veniamo direttamente da Genova e offriamo pesce fritto e polpo, sia al piatto che nei panini, accompagnato da verdure fresche.”

I panini al polpo sono un’ottima scelta per chi desidera assaporare il cibo da strada senza rinunciare alla qualità. Qui, puoi gustare piatti che solitamente richiedono un tavolo, mentre passeggi lungo il serpentone del mercato europeo, che ospita 154 banchi, di cui 79 dedicati al food.

Tra le specialità, troverai anche acciughe infarinate, panini con acciughe, cozze impepate e cozze fritte ripiene. Riccardo ci invita: “Venite numerosi! Siamo a Piacenza fino a domenica sera al Mercato Europeo.”

Non perdere l’occasione di gustare queste prelibatezze liguri e di immergerti nell’atmosfera vivace del mercato. Ti aspettiamo!

Scopri il Curto Schillaci: Il Dolce Ungherese al Mercato Europeo di Piacenza

In diretta su Radio Sound, sempre dal Mercato Europeo, vi presentiamo un dolce irresistibile che arriva dall’Ungheria: il Curto Schillaci. Siamo con Kata, che ci racconta tutto su questa delizia. “Il nostro dolce si chiama Curto Schillaci. ‘Curto’ significa ‘pane dolce’ in ungherese, mentre ‘Schillaci’ rappresenta la sua forma, che ricorda un camino. Quindi, in italiano, possiamo tradurlo come ‘il camino dolce’.”

Ma non è solo un bel nome! Questo dolce è realizzabile in diverse varianti, con i gusti più popolari che includono zucchero e cannella, zucchero e noci, zucchero vanigliato, cioccolato, arachidi, mandorle e cocco. Insomma, c’è qualcosa per tutti i palati!

E se ti stai chiedendo come prepararlo a casa, Kata spiega: “L’impasto è molto semplice e simile a quello del bombolone, ma molto più leggero, in quanto non contiene burro, uova o strutto. Gli ingredienti principali sono farina, zucchero, lievito, un po’ di latte e olio di semi di girasole.”

Per dare la caratteristica forma a camino, si utilizzano dei cilindri di legno su cui arrotolare striscioline di impasto. Dopo la cottura, il dolce si srotola facilmente, rendendolo perfetto per essere condiviso con amici e familiari.

Se ti è venuta voglia di provare il Curto Schillaci, non perdere l’occasione di visitare il Mercato Europeo di Piacenza e assaporare questa specialità ungherese! Grazie, Kata!

Scopri le Passatoie di Robert Casa al Mercato Europeo di Piacenza

Al Mercato Europeo di Piacenza, tra le numerose novità, abbiamo incontrato Robert Lanzoni di Robert Casa, che porta con sé una gamma esclusiva di passatoie per la cucina. “Ho portato un prodotto composto da passatoie disponibili in circa 70 colori e sei misure diverse,” ci spiega Robert. “Sono tappeti italiani, progettati appositamente per pavimenti con riscaldamento a pavimento.”

Ciò che rende questi tappeti unici è l’innovativo strato antiscivolo, pensato per evitare che gli angoli si sollevino, garantendo sicurezza e funzionalità. “Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Italia, nella zona di Bergamo, utilizzando cotone di alta qualità,” aggiunge Robert, evidenziando l’attenzione al dettaglio e la lavorazione artigianale.

Essendo alla prima giornata del mercato, Robert ha già riscontrato un buon interesse da parte dei visitatori. “La gente è venuta a curiosare e ha mostrato interesse. Possono anche prendere le misure delle loro cucine per un acquisto più consapevole.”

Se stai cercando un tocco di eleganza per la tua cucina, non perdere l’occasione di visitare lo stand di Robert Casa al Mercato Europeo. Scopri come un semplice tappeto possa trasformare il tuo ambiente con stile e funzionalità. Grazie, Robert, e buon proseguimento al mercato!

Provini Fiori: La Bellezza della Natura al Mercato Europeo di Piacenza

Al Mercato Europeo di Piacenza, l’eleganza dei fiori è di casa grazie a Provini Fiori. Quest’anno, ci presentano una selezione di fioriture fresche e profumate, tra cui ciclamini in piena fioritura, orchidee classiche e una varietà di erbe aromatiche perfette per i veri amanti della cucina.

“Le erbe aromatiche sono fondamentali nel food, e quest’anno le abbiamo volute includere nella nostra offerta,” spiega il rappresentante di Provini. Ma se sei preoccupato di non riuscire a mantenere in vita le tue piante, non temere! Provini offre alcuni utili consigli per la cura delle erbe aromatiche. “È importante cambiare il vaso e utilizzare un terriccio specifico per le erbe aromatiche. L’irrigazione deve essere leggera e il vaso deve avere un buon drenaggio per evitare ristagni d’acqua.”

Inoltre, per chi non ha il pollice verde, Provini consiglia piante a bassa manutenzione come la Sanseveria e l’Anthurium, che richiedono solo un po’ di luce e calore. Queste piante sono ideali per chi desidera aggiungere un tocco di verde in casa senza troppe preoccupazioni.

Non perdere l’opportunità di visitare lo stand di Provini Fiori al Mercato Europeo e portare a casa un po’ di bellezza naturale! Grazie a Provini Fiori per il loro impegno nel rendere il mercato europeo un luogo fiorito e accogliente.

Scopri il Benessere al Mercato Europeo con Donatella Veroni Pharma

Al Mercato Europeo di Piacenza, oltre al food e all’artigianato, c’è spazio anche per la salute con Donatella Veroni Pharma, direttamente da Mantova. Gianmaria, rappresentante dell’azienda, ci presenta una gamma di prodotti pensati per il benessere quotidiano.

“Produciamo articoli anti-age e idratanti, ma ci specializziamo anche nel trattamento di pelli compromesse, come dermatiti e psoriasi. Abbiamo soluzioni per ogni esigenza, dalla signora al bimbo piccolo,” spiega Gianmaria. Tra le proposte, spicca il Snail Serum, a base di bava di lumaca, un prodotto brevettato in 33 paesi e realizzato con tecniche innovative che rispettano la vita degli animali.

“Abbiamo anche trattamenti specifici per borse e occhiaie, per chi cerca risultati visibili e duraturi,” continua Gianmaria, invitando i visitatori a provare i campioni e i tester disponibili allo stand.

Non perdere l’occasione di visitare Donatella Veroni Pharma al Mercato Europeo: scopri come prendersi cura della propria pelle con prodotti efficaci e naturali. Grazie, Gianmaria, per aver condiviso queste preziose informazioni!

Esplora Colori e Tessuti Unici con Ione Moda al Mercato Europeo

Siamo qui al Mercato Europeo, immersi nei colori vivaci e nei tessuti particolari dello stand di Ione Moda, con la signora Martina che ci racconta delle loro splendide creazioni. “Le nostre linee sono realizzate con tessuti che derivano da antichi sari indiani. Ogni modello è progettato dalle nostre stiliste e poi cucito in India, assicurando una qualità artigianale,” spiega Martina.

“Abbiamo anche collezioni prodotte in Italia, utilizzando tessuti in 100% lana e abbinamenti con sari indiani. Il nostro punto di forza è sicuramente il colore e la vitalità dei nostri capi,” aggiunge, evidenziando la tradizione che accompagna ogni creazione. “Collaboriamo da anni con gli stessi artigiani, che selezionano i migliori tessuti e sari direttamente in India.”

Martina sottolinea che questi abiti sono per ogni donna: “Sebbene siano molto colorati e vivaci, abbiamo anche opzioni in tonalità più tenui per chi cerca qualcosa di più riservato. La varietà di colori permette a ognuna di trovare il proprio stile.”

Non perdere l’opportunità di visitare lo stand di Ione Moda: una festa per gli occhi e un invito a scoprire abiti che raccontano storie di tradizione e passione. Grazie, Martina, per averci fatto venire voglia di esplorare!

La Dolcezza Napoletana di Iolanda al Mercato Europeo di Piacenza

Siamo qui al Mercato Europeo con la signora Iolanda, che porta un po’ di Napoli a Piacenza con la sua rinomata pasticceria. “È un piacere ritornare qui dopo tanti anni!” ci dice, mentre i profumi dei dolci napoletani si diffondono nell’aria. I forni sono accesi e stanno sfornando delizie come le sfogliatelle e le caldarroste, insieme ai celebri babà.

“Siamo molto fieri del nostro babà, che chiamiamo ‘Sua Maestà’ perché a Napoli non si può andare via senza averlo assaggiato!” spiega Iolanda. “Quello tradizionale è il migliore, preparato con crema e amarene, e naturalmente bagnato nel rum.”

Oltre alle sfogliatelle e ai babà, Iolanda ci parla delle codine d’aragosta, un’altra specialità napoletana. “Sono fatte con la stessa pasta sfoglia, ma la lavorazione è completamente diversa. Questa è una pasticceria secca, mentre la sfogliatella è fresca. Possiamo farle con cioccolato e vari gusti, ma con le creme bisogna fare attenzione per mantenere la croccantezza.”

E per concludere, Iolanda invita tutti a venire a visitare il suo stand: “Aspetto tutti quanti qui alla pasticceria napoletana al Mercato Europeo. Buone cose a tutti voi, un bacio da Napoli!”