Il ministro Bernini a Piacenza: “L’Emilia-Romagna è stata tradita da una sinistra che non intercetta più i bisogni dei cittadini”

“L’Emilia-Romagna è stata tradita da una sinistra che non intercetta più i bisogni dei cittadini”. Ne è convinta Annamaria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, in visita a Piacenza.

“Io vengo da una città, Bologna, dove c’è stata una giunta di centrodestra, dove una cosa che sembrava miracolosa è avvenuta. Qui non parlerei di miracolo, parlerei di capacità di convincere un elettorato che certe volte non è sufficientemente motivato per andare a votare ed è un elettorato che riguarda soprattutto la nostra parte politica. Quindi quello che noi vogliamo fare, che abbiamo cercato di fare in tutta questa campagna elettorale, noi come Forza Italia, noi come centro, perché siamo profondamente convinti che si vinca al centro, esattamente come è successo in Liguria, è stato quello di convincere le persone che un altro modo di fare politica esiste”.

“La buona amministrazione emiliano romagnola non esiste più, perché non è più adatta ai tempi, a un mondo che cambia ogni giorno, non sono più in grado di difendere gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori, da un mondo molto aggressivo. Le loro ricette non funzionano più. E anziché proporre nuove ricette vanno a sinistra con gli untorelli, vanno a sinistra con quelli che manifestano, che protestano, da cui non si dissociano. Quindi temo che l’Emilia-Romagna sia stata tradita da una sinistra che non intercetta più i bisogni dei cittadini emiliano-romagnoli. Ed è per questo che noi riteniamo di avere il dovere di fornire non un’alternativa, ma l’alternativa, perché noi le ricette di buon governo le abbiamo e sono quelle che stiamo applicando a livello nazionale”.