Modifiche alla viabilità in corso Garibaldi, via Sant’Ilario, piazzetta Sant’Ilario, vicolo Manzini, via Lampugnani e via Calzolai

Per garantire la realizzazione in sicurezza dei lavori di rifacimento della linea interrata da parte di E-Distribuzione, dalle ore 7 di lunedì 27 luglio alle ore 18 di venerdì 7 agosto, in corso Garibaldi, nel tratto compreso tra il civico 50 e l’incrocio con cantone del Cavalletto, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato.

Dalle ore 7 di lunedì 3 agosto alle 18 di lunedì 31 agosto, in via Sant’Ilario sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata e di circolazione; in piazzetta Sant’Ilario sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area e quello di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato, in entrambi i sensi di marcia); dalle ore 7 di lunedì 10 alle ore 18 di domenica 23 agosto, in corso Garibaldi, nel tratto compreso tra l’incrocio con cantone del Cavalletto e quello con via Sant’Ilario, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione; dalle ore 7 di giovedì 20 agosto alle ore 18 di giovedì 10 settembre, in vicolo Manzini e in via Lampugnani fino al civico 8, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione; in via Calzolai, all’incrocio con vicolo Manzini e via Lampugnani, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato.

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