Grave caduta alla Sei Giorni delle Rose a Fiorenzuola, giovane portata in ospedale con l’elisoccorso

Grave incidente durante la Sei Giorni delle Rose al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Quattro cicliste sono rimaste coinvolte in una rovinosa caduta nel corso della manifestazione internazionale.
Ad avere la peggio è stata una delle atlete, che ha riportato un grave trauma. Dopo essere stata soccorsa e stabilizzata dal personale sanitario presente sul posto, è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma.
Un’altra giovane ciclista ha subito diverse ferite nella caduta di gruppo, mentre le altre due atlete coinvolte avrebbero riportato conseguenze lievi.