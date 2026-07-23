La Sagra dello spiedino di Carmiano chiude col botto, una notte scatenata con il Radio Sound Quiz Show – FOTO

Grande entusiasmo a Carmiano di Vigolzone per il Radio Sound Quiz Show, protagonista della serata conclusiva della Sagra dello Spiedino. Il format firmato Radio Sound ha trasformato l’area della sagra in un grande palcoscenico di divertimento, coinvolgendo il pubblico con un mix di quiz, giochi e momenti di spettacolo.

Da anni il Radio Sound Quiz Show continua a registrare un successo crescente, tanto da essere sempre più richiesto nelle manifestazioni del territorio. Il suo punto di forza è la capacità di coinvolgere persone di ogni età e carattere: non soltanto domande e risposte, ma anche giochi dinamici e divertenti, studiati per far partecipare tutti, persino chi di solito preferisce seguire gli eventi comodamente seduto al proprio tavolo. Senza contare balli e canzoni leggendarie e attuali, in grado di far scatenare proprio tutti in un travolgente coro.

Un format capace di creare un’atmosfera di allegria e condivisione, trasformando il pubblico nel vero protagonista della serata.

La Sagra dello Spiedino si è così conclusa nel migliore dei modi, al termine di un’edizione che, dal 17 luglio, ha richiamato un pubblico numeroso e confermato ancora una volta il valore di una manifestazione molto amata. Un risultato reso possibile dall’impegno e dalla passione della Pro Loco di Carmiano, che ha saputo organizzare una festa capace di unire buona cucina, intrattenimento e spirito di comunità.

“L’emozione di aver raggiunto la 48ª edizione è stata davvero grande, soprattutto perché non volevamo tradire lo spirito di chi, prima di noi, ha dato vita a questa festa. Il pensiero è andato ai nostri genitori e ai nostri nonni, che hanno iniziato questa bellissima tradizione. Il nostro impegno è stato quello di portarla avanti nel miglior modo possibile, nel rispetto delle sue radici ma con lo sguardo rivolto al futuro. Questa edizione ha rappresentato anche un passo importante verso il traguardo della 50ª, che sogniamo di celebrare con un evento ancora più speciale”, commenta il Presidente della Pro Loco di Carmiano, Sergio Guglielmetti.

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