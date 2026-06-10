Motonautica, a Boretto Po nel segno dei piloti piacentini

Tra il pubblico della 64esima edizione del GP Boretto Po di motonautica ci sarà un ospite speciale ovvero sia Mattia Calzolari. Il pilota di casa, costretto ad un anno di “stop” in seguito ad un incidente proprio qui dinnanzi ai suoi tifosi, seguirà da vicino le prodezze di Gabriele Rossi che, proprio nella sua classe (F125), sta dominando la scena. Ma non solo, spazio anche alle altre categorie nel segno dei fratelli Max e Alex Cremona (F250) e di Marcin Zielinski (F500). Tutto pronto, quindi, per la terza tappa mondiale.

F125 – A punteggio pieno, Gabriele Rossi dovrà tenere sotto controllo il solo Andrea Ongari che a sua volta dovrà guardarsi alle spalle del polacco Sinoracky. Praticamente fuori dai giochi Luca Finotti dopo lo 0 di Znin se non per arrivare (si spera) al bronzo, medaglia per cui lotterà strenuamente anche Nicolò Darai. Per Simona Fittavolini l’obiettivo è migliorare il settimo posto di Jedovnice mentre Davide Scarpa punterà ad un piazzamento di prestigio.



F250 – Con il bulgaro Nikola Todorov praticamente “tagliato fuori”, ormai è sfida in famiglia tra Max e Alex Cremona: il distacco di 10 punti potrà essere colmato? Difficile, difficilissimo anche perché Max ha quel “qualcosa in più” che da qualche anno lo contraddistingue. E gli avversari? Stanno deludendo assai. Si attendono buone nuove da Mantripp, Lember, Turner, Nydal e, perché no, da Pasquale Contento.

F500 – Il marziano Marcin Zielinski è sceso sulla terra a Znin dove l’estone Erko Aabrams è salito sul gradino più alto. La lotta al titolo si allarga anche ad Attila Havas mentre le mire di Marian Jung e del nostro Giuseppe Rossi (ai box dopo il duro contatto nella prima manche in Polonia) puntano a prestazioni d’orgoglio atte a celebrare la loro forza che è sempre patrimonio della motonautica.

Roberto Lambri

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