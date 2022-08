“Na mangiada in si sass”, modifiche alla viabilità

Si comunica che, per consentire la realizzazione in sicurezza dell’iniziativa “Na mangiada in si sass”, dalle ore 14 alla mezzanotte di venerdì 2 settembre, in via Sansone, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno, in relazione all’occupazione che interesserà la manifestazione, percorrere i tratti di strada liberi in entrambe le direzioni di marcia), mentre in via Tibini è istituita la direzione obbligatoria diritto.

Inoltre, per garantire il trasporto e l’installazione di una gru all’interno di Palazzo Madama, dalle ore 5 alle 16 di giovedì 1 settembre, in viale Sant’Ambrogio, dal civico 10 fino all’incrocio con vicolo del Guazzo e nel tratto compreso tra i civici 12 e 17, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata; in vicolo Buffalari e in vicolo del Guazzo, dal civico 15 fino all’incrocio con vicolo Buffalari, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata; in via Benedettine, dall’incrocio con vicolo Buffalari fino al civico 54, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione; in via Benedettine, dall’incrocio con via Abbondanza fino al civico 54, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e la revoca del senso unico di circolazione a uso esclusivo dei residenti, dimoranti e possessori di posti auto ivi ubicati; in via Giordano Bruno, dall’incrocio con via Benedettine fino a quello con via della Ferma, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Infine, per consentire l’effettuazione dei lavori di restauro all’interno di Palazzo Madama, dalle ore 6 di lunedì 5 settembre alle ore 18 di lunedì 5 dicembre, presso il civico 40 di via Giordano Bruno, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.