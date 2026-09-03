Dalle blatte sul pavimento all’olio esausto non smaltito, Nas in un ristorante della Bassa: sanzioni per oltre 1500 euro

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, intensificati nel periodo estivo anche in considerazione della maggiore affluenza presso gli esercizi di ristorazione, i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante della Bassa Piacentina, riscontrando diverse irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, della gestione dei rifiuti e della corretta informazione sugli allergeni.

L’ispezione

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno accertato carenze igienico-sanitarie nella cucina e nei servizi igienici. In particolare, sulla pavimentazione della cucina, in corrispondenza dell’area destinata al lavaggio, nonché nei servizi igienici, è stata rilevata la presenza di blattoidei striscianti.

Blatte in cucina

La presenza di infestanti all’interno di ambienti connessi alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti costituisce una significativa criticità sotto il profilo igienico-sanitario: i blattoidei, infatti, possono entrare in contatto con superfici e materiali contaminati e rappresentare un potenziale veicolo di microrganismi patogeni, aumentando il rischio di contaminazione di superfici, attrezzature e, indirettamente, degli alimenti.

Olio esausto non smaltito

Nel corso degli accertamenti è stato inoltre contestato l’omesso smaltimento degli oli esausti. La corretta raccolta e gestione di tali residui è necessaria per evitarne una dispersione impropria, con possibili conseguenze di carattere ambientale e igienico.

L’elenco degli allergeni

Ulteriori irregolarità hanno riguardato la corretta informazione al consumatore. I militari hanno infatti accertato che, nell’elenco degli allergeni predisposto dall’attività, non erano indicate alcune sostanze in grado di provocare allergie o intolleranze alimentari presenti in specifiche preparazioni offerte alla clientela.

Una corretta e puntuale indicazione degli allergeni riveste particolare importanza per la tutela dei consumatori sensibili, poiché informazioni incomplete possono impedire una scelta alimentare consapevole ed esporre il soggetto allergico a reazioni avverse potenzialmente anche gravi.

Le sanzioni

Al termine dell’ispezione, al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 1.516 euro ed è stato applicato l’istituto della diffida agroalimentare in relazione alle irregolarità riscontrate nell’informazione sugli allergeni, con l’obiettivo di assicurare il ripristino delle condizioni previste dalla normativa.

I controlli dei carabinieri del N.A.S. di Parma proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di igiene, prevenzione delle infestazioni, gestione degli alimenti e corretta informazione sugli allergeni, a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori.