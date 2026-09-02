Volley – Fortunato e Sposimo (VAP) campionesse nazionali di beach volley under 18

Lucrezia Fortunato e Siria Sposimo, giovani atlete della Volley Academy Piacenza che nella prossima stagione faranno parte della squadra impiegata nel campionato di serie C e under 17, si sono laureate campionesse nella finale nazionale di beach volley under 18 a Bellaria Igea Marina.

Solo vittorie per loro senza perdere un solo set nel torneo che si è svolto tra sabato e domenica, conquistando cinque vittorie di fila, semifinale compresa, fino a giungere alla finale contrapposta alla coppia formata da Lavinia Zorzetto e Gaia Bozza ed allenata da Paolo Bergamaschi, vale a dire l’allenatore che nella stagione scorsa faceva parte dello staff della under 16 della Volley Academy Piacenza dove erano presenti anche Fortunato e Sposimo.

Costrette ad inseguire il punteggio, le due giocatrici della VAP nel prosieguo della gara sono riuscite a rimontare fino a portarsi in vantaggio, chiudendo la finale con un nuovo 2-0 a loro favore. Le due neo campionesse ritorneranno di nuovo a giocare insieme nella prossima edizione del Trofeo delle Regioni under 18, sempre nell’ambito del beach volley, rappresentando i colori dell’Emilia Romagna.