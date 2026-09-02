Serie B Interregionale – Prima amichevole in archivio per la Bakery: con la Sanmaurense Pavia per affinare l’intesa

Dopo i primi dieci giorni di lavoro la squadra di coach Salvemini incrocia sul parquet del PalaBakery i pavesi della Sanmaurense, pronti a catapultarsi nel campionato di serie C. Prima amichevole di stagione per Piacenza con punteggi azzerati al termine di ogni quarto, utile per iniziare a rodare schemi e intesa in campo.

Buono l’impatto dei biancorossi sulla gara con precisione nel tiro e attenzione al rimbalzo, Pavia fa più fatica ad arrivare a canestro con continuità recuperando però il gap nel finale con due triple: il primo quarto si chiude in parità.

Avvio di secondo quarto decisamente più falloso, cresce l’intensità con lo scorrere dei secondi: la Sanmaurense si chiude bene, due tiri liberi Bakery nel finale valgono il quindici pari.

Gli ospiti colpiscono da fuori nelle prime fasi del terzo quarto, Bakery lanciata all’inseguimento fino all’otto pari e il sorpasso dalla lunetta (10-8): si chiude 14-13.

Ultimo quarto con i pavesi più cinici, Bakery che cerca ordine a rimbalzo e spinge per il 22-19, per uno score complessivo di 70-66.

Le parole di coach Giorgio Salvemini. «Abbiamo utilizzato l’amichevole di oggi come verifica di quanto fatto in questa prima parte di preparazione. Siamo contenti di quello che abbiamo visto e dell’attitudine dei ragazzi, dobbiamo ancora imparare a gestire certe situazioni. Non abbiamo abusato dei minutaggi: in questo momento i carichi fisici sono importanti».

BAKERY PIACENZA-SANMAURENSE PAVIA 70-66 (19-19, 15-15, 14-13, 22-19)

BAKERY PIACENZA: Paoletti 14, Quarta 11, El Agbani 10, Prosek 13, Galdiolo 5, Fane, Kuot Kuot 6, Beccari 7 , Milani Pietro 2, Milani Riccardo 2. NE: Callegari, Gravante, Turkes.