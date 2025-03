Nella notte compare una misteriosa spirale di luce, il fenomeno visibile anche nei cieli piacentini

Nella serata di ieri nei cieli di molti paesi europei e di buona parte del Nord Italia è comparsa per alcuni minuti una spirale azzurra. Anche a Piacenza il fenomeno è stato perfettamente visibile e non è sfuggito a tanti residenti della nostra provincia.

Il sorprendente fenomeno è di origine umana: è stato prodotto dal secondo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX partito alle 18.48 da Cape Canaveral in Florida per portare in orbita un satellite militare. Giunto sopra l’Europa, ha acceso come previsto i motori per rientrare in modo controllato nell’atmosfera. Particolari condizioni di luce hanno reso visibili i gas emessi ad alta quota. E’ già accaduto in passato in altre parti del mondo e non ci sono pericoli di alcun genere.