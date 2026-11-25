Podio sfiorato per i nuotatori Master della Vittorino da Feltre, allenata da Cristiano Zappa, al 7° Trofeo Gonzaga Sport Club-Menorial Mara Rascaroli, svoltosi nei giorni scorsi a Lodi. Nella classifica che mette in fila le settantacinque società partecipanti, infatti, la squadra biancorossa ha chiuso al quarto posto grazie a un bottino complessivo di ventinove medaglie (sette d’oro, quattordici d’argento e otto di bronzo).

I plurimedagliati

Tra in plurimedagliati Gabriele Sfulcini (M45), vincitore sia dei 100 misti (1’08”,30) che dei 100 rana (1’13”,14), Ambra Nicolini (M35), oro nei 100 rana (1’30”,59) e argento nei 50 farfalla (36”,35) e Mara Ferri (M45), prima nei 100 rana (1’31”,90) e seconda nei 100 misti (1’25”,08). Medaglia d’oro anche per Luca Fagnoni (M35), vincitore dei 100 misti con un crono di 1’05”,02, per Paolo Molinari (M50) nei 100 rana (1’20”,78) e per Tania Molinari (M25) nei 100 dorso (1’19”,42).

Le altre medaglie

Due medaglie d’argento a testa per Laura Carabia (M40), nei 100 dorso (1’21”,21) e nei 100 misti (1’23”,89) e per Sandro Rizzoli (M75), secondo sia nei 100 stile libero (2’29”,21) sia nei 50 dorso (1’14”,77). Un argento e un bronzo per Elena Monti (M65), seconda nei 100 stile libero (3’13”,72) e terza nei 50 rana (1’44”,77) e anche per Raffaella Alessandrini (M60), seconda nei 100 misti (1’29”,59) e terza nei 50 stile libero (36”,10) e argento anche per Alice Conni (M45) nei 50 farfalla (38”,60), per Lucia Mazzoni (M55) nei 100 rana (2’06”,58), per Patrizia Regondi (M55) nei 200 farfalla (5’01”,01), per Sara Soresi (M40) nei 50 rana (42”,72) e per Alberto Zangrandi (M25) nei 100 rana (1’10”,64).

I risultati della società biancorossa

A completare il medagliere della Vittorino hanno contribuito anche i bronzi di Barbara Celoni (M35) nei 100 rana (1’35”,53), Enrica Corbellini (M60) nei 100 stile libero (1’52”,43), Lorenza Maggi (M35) sia nei 50 farfalla (35”,89) sia nei 100 misti (1’26”,27), Riccardo Pennini (M30) nei 50 stile libero (25”,52) eDaniela Tacchinardi (M60) nei 100 dorso (1’51”,13).

Punti per la classifica finale anche grazie alle prestazioni di Andrea Alborghetti (50 e 200 stile libero e 200 farfalla), Michele Cattadori (50 dorso e 50 rana), Silvia Cavazzi (50 stile libero e 100 misti), Francesco Confalonieri (50 farfalla, 100 misti e 200 stile libero), Valeria Dall’Ospedale (50 e 200 stile libero), Fabio Magnaschi (50 stile libero, 50 farfalla e 200 misti), Paolo Marchionni (50 stile libero e 50 farfalla), Roberto Mazzocchi (100 rana e 100 misti), Beatrice Melucci (100 dorso e 200 stile libero), Maurizio Mera (50 stile libero e 50 farfalla), Matteo Molinari (50 stile libero), Alessandra Mosconi (50 e 200 stile libero e 200 dorso), Michele Orsi (50 stile libero), Maurizio Pareti (50 e 200 stile libero e 200 rana), Rebecca Razzini (100 misti), Jacopo Saccardi (50 farfalla e 100 misti).