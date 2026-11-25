Un intervento tempestivo della Polizia Locale, in collaborazione con la Questura e con il supporto dell’associazione AISA, ha permesso di mettere in salvo un anziano in stato confusionale e di riaffidarlo ai suoi familiari, che da ore lo cercavano con crescente preoccupazione.

La segnalazione del personale della Casa del Fanciullo nella zona de I Vaccari

La vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, verso le ore 14:30, quando alla Centrale Operativa della Polizia Locale è pervenuta una segnalazione da parte del personale della Casa del Fanciullo, nella zona de I Vaccari, che aveva notato un uomo anziano aggirarsi nei pressi della struttura, in evidente stato confusionale, accompagnato da un cagnolino al guinzaglio. L’uomo, di nazionalità albanese, si trovava in strada indossando delle semplici ciabatte, mentre era in corso la pioggia, circostanze che rendevano ancora più urgente un intervento a tutela della sua incolumità.

Le difficoltà nell’identificazione dell’anziano

Gli operatori della Polizia Locale intervenuti hanno cercato immediatamente di instaurare un dialogo con l’uomo, che tuttavia non era in grado di fornire indicazioni attendibili sulle proprie generalità, sul domicilio o sui familiari di riferimento. Anche con l’ausilio di un interprete non è stato possibile ottenere informazioni utili, ed è stato quindi necessario procedere con ulteriori e approfonditi accertamenti per risalire alla sua identità.

L’intervento di AISA e gli accertamenti sul microchip del cagnolino

Nell’ambito delle verifiche è stato richiesto anche l’intervento di AISA (Associazione italiana sicurezza ambientale) per procedere all’identificazione del cane attraverso il microchip. Tuttavia, il dispositivo, registrato all’estero, non ha consentito di ottenere un’immediata identificazione attraverso i consueti canali di consultazione.

L’attività della Polizia Locale è quindi proseguita attraverso ulteriori accertamenti identificativi, con il prezioso supporto e la collaborazione della Questura, fino a consentire di risalire alle generalità dell’anziano e di individuare i suoi familiari.

La moglie e il figlio cercavano l’anziano da diverse ore

Il figlio, contattato dagli operatori, ha riferito che il padre si era allontanato da casa nel primo pomeriggio insieme al cagnolino, senza fare ritorno. La moglie e il figlio dell’uomo erano già da diverse ore impegnati nelle ricerche e fortemente preoccupati, tanto da essere ormai in procinto di presentare denuncia di scomparsa, considerato che l’anziano non era solito allontanarsi senza avvisare né far perdere le proprie tracce.

Il ricongiungimento con il figlio al Comando della Polizia Locale

Ricevuta la comunicazione, il familiare si è recato presso il Comando dove ha finalmente ritrovato il proprio padre e ha provveduto a riaccompagnarlo a casa. In quel momento di grande sollievo, ha espresso agli operatori della Polizia Locale e a quanti avevano collaborato all’intervento sinceri ringraziamenti per la professionalità, la disponibilità e l’attenzione dimostrate.

La collaborazione tra istituzioni per la tutela delle persone più fragili

La vicenda si è conclusa positivamente grazie alla tempestività della segnalazione, all’attenta attività della Polizia Locale e alla collaborazione con la Questura e con AISA. Un episodio che testimonia concretamente l’importanza della sinergia tra istituzioni, della presenza sul territorio e della capacità di intervenire con prontezza, sensibilità e professionalità, soprattutto quando si tratta di tutelare le persone più fragili e garantire la serenità delle loro famiglie.