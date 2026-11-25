UCC Assigeco Piacenza è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta Angelo Del Chiaro. Classe 2001 e originario di Pietrasanta (Lucca), Angelo Del Chiaro è un pivot di 206 cm per 103 kg. Prodotto del settore giovanile di Pistoia, con cui debutta e trova i primi punti in Serie A nel maggio 2019, prosegue il proprio percorso di crescita in maglia biancorossa: nel 2021 vince la Supercoppa LNP, mentre nella stagione successiva contribuisce al ritorno in massima serie del club toscano, in una cavalcata playoff che lo vede affrontare proprio l’Assigeco nel primo turno di post-season.

Dopo un’ulteriore stagione a Pistoia, nell’estate 2024 si trasferisce a Forlì, raggiungendo le semifinali playoff nel 2025, risultando decisivo nella cruciale gara-5 di quarti di finale vinta in trasferta a Cividale grazie a una prestazione da 21 punti e 7 rimbalzi. Rimane in Romagna anche nella prima metà di 2025/2026, per poi firmare a Roseto all’inizio di gennaio. In estate firma un contratto trimestrale con Torino, disputando quattro partite sotto la Mole. Nel corso della sua carriera vanta anche alcune presenze in maglia azzurra a livello giovanile, partecipando agli Europei Under 16 nel 2017 e agli Europei Under 20 nel 2021.

Alla prima esperienza in Serie B Nazionale, Del Chiaro porta in dote centimetri, solidità e fisicità, insieme a un importante bagaglio di esperienza di alto livello: caratteristiche preziose per rinforzare il reparto lunghi biancorossoblu.

Angelo Del Chiaro

“Sono molto emozionato di entrare a far parte di una società storica come l’Assigeco. Arrivo con tanta carica e con una grande voglia di rimettermi in gioco, dimostrare il mio valore e dare il massimo per questi colori”.

Marcello Ghizzinardi

“Ringrazio la società per questo innesto perché avevamo bisogno di un giocatore in questo ruolo. Non si tratta, però, di un acquisto fatto semplicemente per colmare una necessità: riteniamo Angelo il profilo ideale per noi, grazie alla sua fisicità, all’esperienza maturata in categorie superiori e alla capacità di aggiungere qualcosa in più a un gruppo giovane come il nostro”.

Alessandro Pagani

“Come società siamo davvero entusiasti di poter inserire Angelo nel roster. Parliamo di un giocatore di assoluta esperienza, un profilo di alto livello per il campionato di Serie B Nazionale che ci darà una mano fin da subito. Il club, purtroppo, ha dovuto far fronte a due infortuni importanti, e in questo mese abbiamo valutato diverse situazioni. In accordo con lo staff tecnico abbiamo deciso di proseguire sulla linea degli italiani, senza ricorrere a un rinforzo comunitario, perché crediamo molto in questo gruppo. Angelo sarà subito a disposizione di coach Ghizzinardi e del suo staff, con l’obiettivo di averlo in campo già domenica nella sfida casalinga contro Reggio Calabria”.