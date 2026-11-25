In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Margherita Spezia, responsabile dell’Area Welfare della Cooperativa San Martino, ha sottolineato l’importanza di promuovere, anche e soprattutto nei luoghi di lavoro, una cultura fondata sul rispetto, sulla parità di genere e sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione.

Margherita Spezia ospite di Radio Sound

Come Cooperativa San Martino abbiamo ottenuto già da qualche anno la certificazione per la parità di genere e continuiamo a promuovere iniziative e opportunità che vanno in questa direzione. In occasione di questa giornata è particolarmente importante ribadire il valore della parità di genere e sottolineare come queste iniziative contribuiscano a sensibilizzare e a costruire una reale uguaglianza tra uomini e donne.

La Cooperativa San Martino ha celebrato sabato 21 novembre a Piacenza Expo i suoi quarant’anni di attività. Durante la serata è stato presentato il libro dedicato a questo importante anniversario. Nel testo trovano spazio 15 racconti scritti dalle socie lavoratrici di Cooperativa San Martino-

Le lavoratrici hanno partecipato ad un contest di scrittura nel 2025 dove si chiedeva di raccontare la propria esperienza di inclusione lavorativa all’interno della Cooperativa San Martino. Diversi racconti sono stati scelti per essere inseriti nel volume perché erano tutti particolarmente significativi e rappresentativi. Abbiamo avuto un’ottima risposta da parte delle lavoratrici.

Quali strumenti si possono attuare per sostenere le donne che vivono situazioni di difficoltà sul lavoro?

Negli anni abbiamo messo in campo numerose iniziative sul tema, alcune delle quali abbiamo già avuto modo di raccontare. Per il 2027, come anticipato durante le celebrazioni del nostro quarantennale, abbiamo pensato di promuovere l’utilizzo, da parte delle socie e delle lavoratrici, di un’applicazione che consenta di essere localizzate in caso di pericolo e che, quando vengono attivati i pulsanti di emergenza, registri anche ciò che accade intorno alla persona. Riteniamo sia uno strumento importante per la tutela individuale: esistono applicazioni di questo tipo e crediamo sia fondamentale conoscerle e utilizzarle. Attraverso questa iniziativa vogliamo inoltre favorire la diffusione della consapevolezza, affinché le stesse lavoratrici possano parlarne con amiche e familiari, contribuendo a far crescere, sempre più, una cultura dell’attenzione e dell’autotutela.

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre rappresenta un momento importante di riflessione, ma la lotta alla violenza sulle donne deve essere quotidiana. Sembra scontato dirlo, ma le notizie che si susseguono purtroppo ogni giorno affermano l’importanza di questo concetto. Margherita Spezia ha evidenziato come siano ancora numerose le situazioni che dimostrano quanto sia necessario fare di più sul fronte della prevenzione e della tutela delle donne. Secondo la responsabile Welfare della Cooperativa San Martino, la cultura della prevenzione non è ancora sufficientemente diffusa. Allo stesso tempo, ha però osservato che la maggiore attenzione verso questi episodi e le numerose testimonianze che emergono potrebbero rappresentare anche un segnale positivo: situazioni che in passato passavano sotto silenzio o non venivano riconosciute e considerate nella loro gravità oggi trovano maggiore spazio e attenzione. Per questo, pur nella consapevolezza del molto lavoro ancora da fare, la direzione è quella giusta direzione.