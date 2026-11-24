Trent’anni di impegno, solidarietà e cooperazione internazionale. Per celebrare il 30° anniversario della propria attività, l’associazione Fiorenzuola Oltre i Confini (FOIC) promuove due iniziative aperte alla cittadinanza, entrambe ospitate al Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda.

I due appuntamenti sono stati presentati a Radio Sound, nell’ambito della rubrica Volontariato in onda realizzata in collaborazione con CSV Emilia, da Dario Marini Ricci, presidente di Fiorenzuola Oltre i Confini, che ha illustrato il significato delle iniziative e il valore di questo importante traguardo per l’associazione.

Siamo nati subito dopo la guerra in Bosnia. Nel 1996 un gruppo di giovani volontari decise di partire con un camion di aiuti per dare una mano a questa popolazione che aveva appena visto il più lungo assedio della storia moderna. Da lì nasce poi questo impegno, che prosegue da trent’anni, rivolto alla Bosnia, ma poi nel tempo abbiamo allargato i nostri campi di intervento a tutte quelle situazioni emergenziali in cui abbiamo ritenuto potesse essere utile il nostro aiuto.

Il primo appuntamento al Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda è in programma domenica 29 novembre 2026, alle ore 10.30, con la presentazione del libro dedicato ai trent’anni di FOIC. Sarà un’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione, ricordare le persone che hanno contribuito al suo percorso e raccontare i numerosi progetti di solidarietà realizzati in Italia e all’estero.

Per noi è un momento particolarmente importante, perché ci permette di raccontare e raccogliere tutti quei momenti significativi che hanno attraversato questi primi trent’anni e ripercorrere l’evoluzione dell’associazione. In particolare dagli interventi in Bosnia al lavoro sul territorio, attraverso lo sportello di aiuto ai migranti, fino alle attività di oggi, principalmente rivolte alle persone migranti che arrivano a Trieste lungo la rotta balcanica. È anche un’occasione per ritrovare tanti soci, amici e sostenitori che in questi anni ci hanno permesso di realizzare tutte queste iniziative e portare avanti il nostro impegno.

Il secondo appuntamento è previsto sabato 5 dicembre 2026, alle ore 21.00, con lo spettacolo teatrale “Pazi Snajper”, interpretato da Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani, con la regia di Luca Bollero. Lo spettacolo nasce dal progetto Shooting in Sarajevo e rappresenta un ritorno simbolico alle origini di FOIC, nata proprio dalla mobilitazione di cittadini di Fiorenzuola che, durante la guerra in Bosnia, si attivarono per portare aiuto alle popolazioni colpite dal conflitto. Un appuntamento che, attraverso il linguaggio del teatro, intende offrire anche un momento di riflessione sui temi della pace, della memoria e della solidarietà, valori che da trent’anni accompagnano l’attività dell’associazione.

Con le iniziative del trentennale, quale messaggio volete trasmettere alla cittadinanza e soprattutto ai giovani?

L’associazione nasce da un assunto, cioè quello che anche piccoli gesti, che anche un piccolo gruppo di persone fa la differenza. Questo è quello che ci spinge quotidianamente a continuare con questo impegno. Questo è il messaggio che ci piacerebbe che rimanesse. Però per continuare per altri trent’anni abbiamo bisogno di forze nuove, di nuovi impegni, perché solo con l’aiuto e il sostegno dei volontari che ci seguono possiamo realizzare queste cose.

L’associazione “Fiorenzuola oltre i Confini ODV”

nasce nel 1996 a seguito di un’esperienza di collaborazione, maturata nel 1995 durante il conflitto balcanico, tra il Presidente Onorario Sandro Loschi e il Provveditorato agli Studi del Cantone di Zenica-Doboj (Bosnia-Erzegovina).

A distanza di più di vent’anni l’associazione vive oggi una seconda giovinezza: giovani volontari arricchiscono il gruppo di circa 300 tra soci e sostenitori che sostengono in diverse forme le nostre attività e che si propongono di perseguire con sempre più forza i fini di solidarietà sociale attraverso i mezzi previsti dallo Statuto.

Gli obiettivi

Fornire aiuto alle popolazioni in difficoltà, attraverso iniziative umanitarie, nella garanzia che l’utilizzo e la destinazione degli aiuti avvengano in modo democratico, aconfessionale ed interetnico, secondo i principi della pace e della nonviolenza.

Supportare le persone immigrate che all’interno del territorio nazionale abbiano bisogno di aiuto nel superare le difficoltà del loro percorso di integrazione, riaffermando il principio della solidarietà e dell’uguaglianza.

Promuovere e favorire iniziative che, riconoscendo il valore fondamentale della persona umana, si propongano di contrastare la povertà fisica e morale dell’uomo.

Realtà apertura a tutti

L’associazione è aperta ad ogni singolo cittadino, non facendo differenza di razza o di sesso; è disponibile ed attenta al contributo di chiunque, indipendentemente dalle convinzioni religiose o dalle idee politiche. Crediamo pertanto che il nostro impegno sia un piccolo, ma fondamentale contributo all’affermazione di un ideale di pace e di solidarietà e come affermava Madre Teresa di Calcutta: “si tratta di una goccia d’acqua nel mare del bisogno, ma senza di quella il mare avrebbe una goccia in meno…”