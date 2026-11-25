“Tradurre le conoscenze scientifiche in strumenti operativi che orientino e accompagnino le decisioni aziendali è una delle sfide centrali della sostenibilità”. Si è espresso così Stefano Pareglio, Presidente di Deloitte Climate & Sustainability, nonché Professore Ordinario di Economia applicata in Università Cattolica del Sacro Cuore, durante la giornata inaugurale dei Laboratori di Progettazione della Sostenibilità. Un ciclo di sei seminari che, durante il corso dell’anno accademico, daranno la possibilità a studenti e studentesse del Corso di Laurea triennale in Economia e Management per la Sostenibilità del campus piacentino di confrontarsi con esperti, insieme ai quali tradurre casi di studio in pratiche aziendali. Green e social claims, biocarburanti e PPA, legame tra natura e rischio di impresa sono i temi al centro del ciclo di seminari.

Università Cattolica e Deloitte, si rinnova la collaborazione tra università e mondo imprenditoriale

Un’iniziativa che si rinnova grazie alla collaborazione tra Università e mondo imprenditoriale e che, come ha sottolineato il Pro-Rettore vicario di Università Cattolica del Sacro Cuore Anna Maria Fellegara “aiuta a trasmettere conoscenza tramite l’esperienza”. “Grazie alla collaborazione con Deloitte – ha sottolineato il preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza Marco Allena – non solo qualcuno entra in Università per darvi nozioni dall’esterno, ma costruisce insieme a voi studenti un progetto strutturato”.

Gazzaniga: coinvolgere le nuove generazioni nelle sfide della sostenibilità

Secondo l’amministratore delegato di Deloitte & Touche Enrico Gazzaniga “affrontare le sfide della sostenibilità richiede una visione di lungo periodo, che passa anche dalla capacità di coinvolgere e valorizzare le nuove generazioni”. “È attraverso iniziative come questa che possiamo contribuire a formare una nuova generazione di professionisti – ha detto l’amministratore delegato ospite in Cattolica -, capace di interpretare le trasformazioni in atto e di esserne protagonista”.

Dichiarazioni ambientali, decarbonizzazione e rischi ecosistemici: i temi dei sei seminari

“Attraverso i laboratori – ha spiegato Pareglio -, le studentesse e gli studenti del Campus di Piacenza hanno l’opportunità di confrontarsi con professionisti che assistono quotidianamente le imprese”. “Quest’anno i sei appuntamenti – ha aggiunto – riguarderanno la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni ambientali e sociali, alcuni strumenti per la decarbonizzazione, e la misurazione economica dei rischi legati all’alterazione degli equilibri ecosistemici, mettendo al centro il rigore scientifico, la qualità dei dati e l’applicazione pratica delle competenze, elementi indispensabili per orientare scelte consapevoli”.

Veneziani: la sostenibilità come opportunità di crescita per le imprese

“I laboratori – ha aggiunto la coordinatrice del Corso di Laurea triennale in Economia e Management per la Sostenibilità, Monica Veneziani – permettono ai ragazzi di toccare con mano cosa si intenda per sostenibilità e come questo tema interroghi le nostre imprese, creando opportunità di crescita”.