Rugby – Christopher Baas convocato con la Nazionale Italiana Under 18 per il Six Nations Festival

Al culmine di una stagione da protagonista arriva il riconoscimento più importante per il giocatore dell’Under 18 bianconera Christopher Baas, che è stato selezionato dallo staff tecnico della Nazionale Italiana Under 18 per il prossimo Six Nations Festival U18, la più importante rassegna internazionale a livello giovanile. Il terza linea dell’Under 18 Emilbanca Lyons difenderà i colori Azzurri nelle tre partite che verranno disputate dalla selezione italiana nella competizione, che si terrà a Parma da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile presso lo Stadio “Sergio Lanfranchi”.

Il programma di Baas

Christopher Baas farà parte del gruppo di 28 Azzurrini selezionato dal Responsabile Tecnico Paolo Grassi, che si radunerà a Parma a partire dalla giornata di lunedì 25 marzo. La Selezione italiana inizierà la propria avventura nel Six Nations Festival con la sfida ai pari età del Portogallo nella giornata inaugurale. Poi sfide alle selezioni dell’Irlanda U18 mercoledì 3 aprile e della Scozia domenica 7 aprile.

Baas si è conquistato la convocazione grazie alle ottime prestazioni messe in campo con la maglia dell’Emilbanca Lyons in questa stagione. La squadra bianconera che è in piena corsa per aggiudicarsi il Campionato Interregionale di categoria. Decisive anche le due prove messe in campo con la maglia Azzurra a cui ha preso parte Christopher. Negli ultimi due mesi il giovane Leone ha preso parte alle partite della Nazionale Under 18 contro Francia e Giappone, convincendo i selezionatori a inserirlo nel roster Azzurro in vista della prossima rassegna continentale.

La Società ASD Rugby Lyons esprime la propria soddisfazione per i grandi risultati ottenuti da Christopher. Premiano il suo impegno e la sua tenacia, ma anche il grande lavoro svolto da tutti i tecnici del settore giovanile. Un grosso “In bocca al lupo” alla nostra giovane terza linea, che sappiamo ci renderà orgogliosi.

Six Nations Festival U18 – Le partite dell’Italia

Parma – Stadio Sergio Lanfranchi

Sabato 30 marzo ore 13.15 – Italia U18 vs Portogallo U18

Mercoledì 3 aprile ore 17.45 – Italia U18 vs Irlanda U18

Domenica 7 aprile ore 17.45 – Italia U18 vs Scozia U18

Tutte le gare della rassegna saranno trasmesse in diretta sui canali Youtube di Federazione Italiana Rugby e Guinness Six Nations.