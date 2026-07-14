Riqualificazione del Polisportivo, finanziamenti prima ancora dell’inizio dei lavori? Aquatonica smentisce

Polisportivo Franzanti: “Ad oggi il Concessionario non ha ricevuto alcuna erogazione di finanziamento dal Comune di Piacenza”. Con queste parole Aquatonica interviene sulle “voci” secondo cui il Comune di Piacenza avrebbe già erogato fondi alla società, a fronte di lavori di riqualificazione non ancora iniziati.

LA NOTA DI AQUATONICA

Come previsto dalla Convenzione e dal D. Lgs. 36/2023, il Comune di Piacenza garantisce al Concessionario un investimento pari a € 9.850.000,00; tuttavia tale importo sarà erogato solamente attraverso l’emissione di appositi SAL (stato di avanzamento dei lavori), ciascuno dei quali dovrà essere verificato e certificato dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e dalla Direzione Lavori.

Si precisa inoltre che il Concessionario e i partner investitori hanno finora anticipato quasi un milione di euro per lo sviluppo di tutte le fasi progettuali di questa importante iniziativa, che si propone come uno tra i principali interventi di riqualificazione urbana del nostro paese, finalizzato a un nuovo modello di impiantistica sportiva e un polo natatorio ad uso pubblico moderni e digitalizzati, sostenibili dal punto di vista gestionale e con ridotti consumi di Co2.

Per le fasi di esecuzione delle opere di riqualificazione del Polisportivo Franzanti, come da Convenzione siglata tra il Comune di Piacenza e il Concessionario, si prevede un cronoprogramma di lavori di 25 (venticinque) mesi.

A fronte del rilascio delle opportune autorizzazioni degli enti competenti, che sono in questo momento in fase di verifica e ultimazione, la partenza dei lavori al Polisportivo è pianificata entro il corrente mese di luglio e prevede una prima fase dedicata alle opere di cantierizzazione, la realizzazione di nuovi tracciati sottoservizi, oltre al distacco delle infrastrutture interferenti.

Tali prime azioni, al fine di non intralciare le attività gestionali nel Polisportivo durante il periodo estivo, saranno svolte dalle imprese incaricate secondo un apposito cronoprogramma condiviso con il Comune di Piacenza.

L’impegno del Concessionario e delle imprese incaricate nei confronti del Comune di Piacenza, per quanto alle principali opere sportive da realizzare nel Centro Franzanti, prevede di consegnare il nuovo impianto di padel, entro novembre 2026; la piscina da 50 metri riqualificata, entro il 31 maggio 2027; le nuove vasche coperte, entro agosto 2027.

Il principale obiettivo del Concessionario è quello di realizzare un nuovo Centro Polisportivo rivolto alla pratica di molteplici discipline sportive e acquatiche, con particolare attenzione alle attività orientate al benessere delle persone, per un rinnovamento non soltanto degli impianti ma soprattutto del loro uso e gestione, con una sua piena integrazione nel contesto urbano e sociale.

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