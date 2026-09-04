Odontoiatria mondiale, Piacenza fulcro della parodontologia con il professor Giulio Rasperini e l’arrivo della delegazione cinese

Piacenza si conferma sempre più il punto di riferimento e il fulcro internazionale per la ricerca, la clinica e l’innovazione nell’ambito della parodontologia. A pochissimi mesi dalla straordinaria riuscita dell’edizione 2026 della “Rasperini Reunion” — l’evento internazionale che ha richiamato più di 300 dentisti e specialisti provenienti da oltre 50 Paesi del mondo —, la città torna a essere palcoscenico di un nuovo prestigioso appuntamento medico di rilevanza mondiale.

Arriverà infatti a Piacenza nella serata di domani, sabato 5 settembre l’Emdogain China Squad, un’esclusiva delegazione formata da alcuni tra i più autorevoli chirurghi e docenti universitari cinesi, selezionati dalla multinazionale svizzera Straumann per un percorso di alta formazione avanzata dedicato al trentennale di Emdogain, un biomateriale biologico utilizzato in parodontologia per favorire la rigenerazione dei tessuti di supporto del dente.

A guidare l’intera iniziativa e a tenere le sessioni didattiche e chirurgiche è il Professore piacentino Giulio Rasperini, Professore Associato all’Università degli Studi di Milano, Adjunct Professor presso la Harvard School of Dental Medicine di Boston e fondatore di iPerio Education, centro internazionale di alta formazione in Parodontologia con sede proprio a Piacenza e che ha come obiettivo insegnare a salvare i denti naturali attraverso le tecniche più moderne e avanzate. La presenza del clinico piacentino alla guida del progetto è stata fortemente voluta dall’azienda organizzatrice: come sottolineato dalla stessa multinazionale, Rasperini è stato infatti un autentico pioniere della metodica, avendone firmato il primo utilizzo clinico già 31 anni fa insieme ai relativi studi scientifici di riferimento.

Il percorso, avviato giovedì 3 settembre nei laboratori di produzione Biora a Malmö, in Svezia, trova a Piacenza la sua prima e fondamentale tappa clinica. Nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 settembre, i partecipanti saranno impegnati presso la sede piacentina di iPerio per seguire masterclass e sedute di chirurgia in diretta (live surgery) eseguite dal Prof. Rasperini.

L’evento rappresenta anche un prestigioso volano per il patrimonio culturale del territorio: domenica 6 settembre, la delegazione dedicherà infatti l’intera giornata alla scoperta delle eccellenze artistiche e monumentali di Piacenza, con visite guidate alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi e ai Musei Civici di Palazzo Farnese.

«Dopo l’incredibile entusiasmo della Rasperini Reunion, che ha fatto conoscere la nostra città a colleghi arrivati da ogni continente, accogliere oggi questo autorevole gruppo di professionisti asiatici è un’ulteriore conferma del ruolo centrale che Piacenza ricopre nel panorama scientifico odontoiatrico globale» – commenta il Professor Giulio Rasperini – «La formazione d’eccellenza è anche promozione del nostro patrimonio storico e culturale, creando legami profondi e duraturi tra Piacenza e la comunità medica internazionale».

Il Professore piacentino sarà tra gli speaker protagonisti del congresso Straumann International Aesthetic Days a Macao.