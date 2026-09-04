Una nuova piazza e aree verdi a Boscone Cusani, educazione di strada e attività per i giovani: accordo tra Regione e Comune di Calendasco

Una nuova piazza e aree verdi nel centro di Boscone Cusani, frazione a due chilometri da Calendasco, nel Piacentino, insieme ad attività rivolte a giovani e adolescenti per prevenire situazioni di disagio e favorire la socialità. È quanto prevede “Spazi sicuri 2026”, il progetto al centro del nuovo Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Calendasco, che punta a migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio attraverso interventi di riqualificazione urbana, educazione e prevenzione.

Per la nuova piazza di Boscone Cusani è già stato scelto anche il nome: “Piazza San Francesco”, il più votato dalle cittadine e dai cittadini nell’ambito delle consultazioni pubbliche sulla nuova toponomastica avvenute anche attraverso i canali partecipativi della Regione Emilia-Romagna e la piattaforma PartecipAzioni. Uno spazio online attraverso cui le persone possono prendere parte a consultazioni e processi partecipativi, intervenendo nelle diverse fasi e contribuendo alle scelte che riguardano il territorio e le comunità. Nata da un percorso di progettazione con gli enti locali, la piattaforma mette a disposizione informazioni e documentazione e permette di partecipare senza vincoli di presenza o di orario, con l’obiettivo di ampliare le occasioni di confronto e coinvolgimento nelle decisioni pubbliche.

“Spazi sicuri 2026” può contare su un investimento complessivo di 170mila euro, di cui 136mila dalla Regione e 34mila dal Comune, per completare la riqualificazione dell’area precedentemente occupata da edifici già abbattuti dall’Amministrazione comunale e restituirla alla frazione come nuovo spazio pubblico. Agli interventi strutturali si affiancheranno il rafforzamento dell’educativa di strada, iniziative culturali e di socializzazione e attività di prevenzione rivolte in particolare alle giovani generazioni. Il nuovo Accordo consente di proseguire e completare quello precedente, “Spazi sicuri 2025”,il cui contributo ammontava a 98mila euro, su un costo complessivo di 125mila euro.

“Con questo Accordo rafforziamo la strategia per la sicurezza urbana che stiamo portando avanti insieme alle amministrazioni locali, mettendo insieme prevenzione, inclusione sociale e riqualificazione degli spazi pubblici e partendo dalle esigenze specifiche di ogni territorio- sottolinea il presidente della Regione con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele de Pascale-. A Calendasco proseguiamo un percorso già avviato lo scorso anno, sostenendo un progetto che interviene concretamente sulla vivibilità degli spazi pubblici e, allo stesso tempo, investe sulla prevenzione e sulle attività rivolte ai più giovani. È questo il metodo che vogliamo continuare a seguire: lavorare con i Comuni per costruire interventi mirati, mettendo a disposizione risorse e strumenti capaci di dare risposte alle esigenze delle comunità”.

“La sicurezza urbana richiede una strategia integrata, che alle fondamentali attività di controllo e presidio del territorio affianchi azioni di prevenzione, educazione e cura degli spazi pubblici- conclude de Pascale-. Come Regione continueremo a sostenere progetti capaci di tenere insieme questi aspetti e di incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone”.

“È molto importante che la Regione, all’interno degli Accordi di programma, sostenga anche centri piccoli, periferici- afferma il sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi-. Dopo un lungo periodo di spopolamento, a Boscone Cusani sono arrivate nuove famiglie, ora ci sono più bambini. È iniziato un percorso di riscatto, fortemente partecipato, di riqualificazione e riappropriazione degli spazi. In quest’ottica è più che mai giusto restituire dignità all’area centrale del paese, che tornerà ad essere luogo di incontro e socializzazione. Con queste ulteriori risorse, contiamo di terminare i lavori- conclude il sindaco- e inaugurare la piazza l’anno prossimo”.

Il progetto nel dettaglio

Il nuovo Accordo di programma prevede il completamento della riqualificazione dell’area centrale di Boscone Cusani dove saranno realizzate la nuova piazza e le aree verdi a servizio della frazione. L’intervento, avviato a seguito di un percorso di partecipazione civica, sarà accompagnato da una serie di azioni di prevenzione rivolte in particolare alle giovani generazioni. In particolare, sarà rafforzato il servizio di educativa di strada attraverso un’unità composta da educatori e altri professionisti, con attività rivolte ai gruppi informali di adolescenti e giovani e un’attenzione specifica ai luoghi pubblici di aggregazione notturna. Il progetto punta inoltre a facilitare la conoscenza e l’accesso ai servizi sociali, educativi e sanitari e prevede iniziative di animazione culturale e prevenzione sociale con il coinvolgimento delle associazioni locali, oltre ad attività di socializzazione al Centro giovani di Calendasco.