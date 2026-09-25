Oltre 370 studenti alla Festa dell’albero di Ceci: “Ragazzi, preservate il territorio e fatelo crescere”

Sono oltre 370 gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio che oggi, venerdì 25 settembre, hanno preso parte alla diciassettesima edizione della “Festa dell’Albero e della Natura” a le Vallette di Ceci (Bobbio), organizzata dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta insieme all’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio e al Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Alza bandiera, canto dell’Inno Nazionale e saluti delle autorità presenti ad apertura giornata, seguiti da 14 laboratori didattici a cui hanno partecipato i ragazzi dai 6 ai 18 anni provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Ottone, Corte Brugnatella, Bobbio, Perino e Travo. Tante le attività, ma unico il tema: dare radici al futuro e permettere alle nuove generazioni di conoscere l’ambiente in cui vivono ed essere, un domani, cittadini attivi e coscienziosi. Radici degli alberi ma anche radici delle persone a simboleggiare l’attaccamento a un territorio da conoscere, vivere e ripopolare.

DICHIARAZIONI

Roberto Pasquali, Sindaco di Bobbio e Presidente dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta: “Abbiamo una comunità scolastica importante che dobbiamo essere bravi a far crescere. Speriamo di riuscirci. A voi ragazzi dico di preservare il territorio com’è adesso e di farlo crescere ancora di più. Questa è anche l’occasione per ricordare il Presidente del Consorzio di Bonifica Fausto Zermani scomparso sei anni fa e Patrizia Marchi, insegnante appassionata che lo scorso anno era con noi”.

Colonnello Pierluigi Fedele Comandante Gruppo Carabinieri Forestali di Parma e Piacenza: “Vi trovate in un luogo stupendo. Sono contesti nei quali la vita dell’uomo, oggi, ha un valore ancora più grande. siate orgogliosi e felici di abitarci”.

Luigi Bisi Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza: “Il futuro siete voi, ragazzi. Spero scegliate di rimanere sul vostro territorio e che da grandi lavoriate per contribuire allo sviluppo di queste zone meravigliose. Il Consorzio, insieme ai vostri sindaci, svolge un ruolo importante nel presidio idrogeologico e nella tutela della montagna, mettendo in campo le risorse disponibili a fronte di fabbisogni molto grandi. Non sempre riusciamo a raggiungere tutti gli obiettivi, ma, grazie a un monitoraggio costante e a grande passione, siamo ogni giorno sul territorio.

Franco Albertini Vicepresidente della Provincia e Sindaco del Comune di Alta Val Tidone: “Il valore di questa iniziativa risiede nella sua capacità di unire educazione, esperienza e partecipazione. La messa a dimora degli alberi, simbolo concreto di cura e responsabilità verso il futuro, e i numerosi laboratori offrono a voi giovani un’occasione preziosa per conoscere il territorio e comprendere l’importanza di prendersene cura”.

LE BORSE DI STUDIO

Durante la manifestazione, assegnate 9 borse di studio agli studenti più meritevoli dell’Istituto Omnicomprensivo: a Sofia Bellocchio, Anna Cassinari e Chiara Mulazzi le borse di studio offerte dal Lions Club di Bobbio. A Samuele Alberti la borsa di studio offerta dall’associazione “Ponte Musicale” in memoria di Giovanni Rossi. A Francesco Gazzola la borsa di studio offerta dalla famiglia Mazzari-Gazzola in memoria di Irene Gazzola. A Vera Malacalza la borsa di studio offerta dal circolo Auser “S. Colombano” di Bobbio. Ad Aurora Pasquali la borsa di studio offerta da Stefano Merli (in memoria di Tommaso Granelli). A Leonardo Alberti la borsa di studio offerta da Erika Marzari in memoria della prof.ssa Miram Negri. A Matilde Bracchi la borsa di studio in memoria della dott.ssa Cristina Bricchi.

I LABORATORI PRESENTI

14 laboratori divisi in 4 filoni: ambiente e natura, volontariato e associazioni, musica, sport e sane abitudini. Ecco l’elenco:

“ Api: scopriamo l’alveare ” a cura dell’associazione APAP rappresentata da Luca Modolo di Predalbora;

” a cura dell’associazione APAP rappresentata da Luca Modolo di Predalbora; “ Piantiamo il futuro ” a cura dei Carabinieri Forestali della stazione di Bobbio;

” a cura dei Carabinieri Forestali della stazione di Bobbio; “ Alla scoperta delle specie arboree ” a cura dei Carabinieri Forestali della stazione di Bobbio e dell’agronomo Alessandro Anselmi;

” a cura dei Carabinieri Forestali della stazione di Bobbio e dell’agronomo Alessandro Anselmi; “ Curare l’albero è come curare sé stessi ” a cura di Fantarte;

” a cura di Fantarte; “ Progetto Vita ” a cura dell’omonima associazione;

” a cura dell’omonima associazione; “ Una giornata da Vigile del Fuoco ” e cura del corpo dei Vigili del Fuoco;

” e cura del corpo dei Vigili del Fuoco; “ L’uso della consolle e le tecniche di mixaggio per DJ ” a cura di Paolo Rossi della scuola “Musica Facendo” di Bobbio;

” a cura di Paolo Rossi della scuola “Musica Facendo” di Bobbio; “ Passione calcio ” a cura della Bobbiese Calcio;

” a cura della Bobbiese Calcio; “ Ritmo Hip Hop ” a cura della maestra Simona Gnarini;

” a cura della maestra Simona Gnarini; “ Taekwondo: corpo e disciplina ” a cura del maestro Valerio Aliberti e del suo team;

” a cura del maestro Valerio Aliberti e del suo team; “ Benessere in movimento ” lezioni di Yoga a cura della maestra Marta Tonani;

” lezioni di Yoga a cura della maestra Marta Tonani; “Primo Soccorso” a cura dell’Ausl con gli operatori del 118 di Bobbio;

a cura dell’Ausl con gli operatori del 118 di Bobbio; “Scopriamo il territorio” a cura dell’Associazione “Via degli Abati” con la Guida Ambientale Escursionistica (GAE) Giuseppe Noroni;

a cura dell’Associazione “Via degli Abati” con la Guida Ambientale Escursionistica (GAE) Giuseppe Noroni; “Missione differenziata” a cura della Polizia Locale del Comune di Bobbio.

a cura della Polizia Locale del Comune di Bobbio.