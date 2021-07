“Ora viene il bello”, il progetto CEI dedicato al turismo, all’ospitalità e ai pellegrinaggi. Appuntamenti fino al 5 agosto

Si terrà giovedì 22 luglio alle ore 21.30, facente parte dell’area “Hope&Welcome”, un incontro gratuito nel Comune di Bobbio, con ritrovo davanti al Duomo, dove comincerà l’esperienza, che porterà il visitatore a scoprire il poema dantesco e sarà l’occasione per recuperare il valore dello stupore, della bellezza e vivere così un’esperienza significativa dal punto di vista umano e spirituale.

L’iniziativa è promossa nell’ambito di “Ora viene il Bello”, la proposta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana per creare esperienze generative nell’ambito del turismo e dell’ospitalità religiosi, dei pellegrinaggi e dei cammini di fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione e il rilancio dei territori.

Evento gratuito

Prenotazione obbligatoria (max 15 persone)

E’ previsto un servizio di baby sitting, qualora vi siano bambini sotto gli 8 anni di età

29 luglio

Si terrà giovedì 29 luglio a partire dalle ore 20.30, facente parte dell’area “Hope&Place”, un trekking urbano gratuito nel Comune di Bobbio, con ritrovo al di là del Ponte Gobbo, da cui partirà l’itinerario, passando per la Cattedrale di Santa Maria Assunta e concludendo con il Santuario della Madonna dell’Aiuto.

L’esperienza, che porterà il visitatore a scoprire questi luoghi, sarà l’occasione per recuperare il valore dello stupore e della bellezza e vivere così un’esperienza significativa dal punto di vista umano e spirituale.

L’iniziativa è promossa nell’ambito di “Ora viene il Bello”, la proposta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana per creare esperienze generative nell’ambito del turismo e dell’ospitalità religiosi, dei pellegrinaggi e dei cammini di fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione e il rilancio dei territori.

5 agosto

Si terrà giovedì 5 agosto 2021 alle ore 20.00 l’escursione al Santuario di Santa Maria del Gratra – Ferriere, uno degli appuntamenti di “Hope&Walk”.

Il percorso, che si snoda per una lunghezza complessiva di 2,5 km, partirà da Castelcanafurone, Località Lovetti.

Attraverso questa esperienza pedagogica della lentezza, ogni partecipante avrà modo di evocare il proprio vissuto, raccontarlo e condividerlo con altri, trovando così insieme l’entusiasmo e la voglia di essere protagonisti della costruzione del bene comune.

L’iniziativa è promossa nell’ambito di “Ora viene il Bello”, la proposta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana per creare esperienze generative nell’ambito del turismo e dell’ospitalità religiosi, dei pellegrinaggi e dei cammini di fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione e il rilancio dei territori.

Evento gratuito

Prenotazione obbligatoria (max 15 persone)

Munirsi di scarpe comode, acqua e torcia

Informazioni

cattedralepiacenza@gmail.com

331 4606435