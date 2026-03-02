Orfani di femminicidio, il delicato tema al centro del Tavolo provinciale contro la violenza

Educare alla non violenza, sensibilizzando al rispetto di sé stessi e degli altri. È questo l’obiettivo che vede in prima linea il “Tavolo provinciale contro la violenza alle donne e di genere” che nei giorni scorsi ha avviato un percorso di formazione on line riservato ai docenti con focus sul delicato tema degli orfani di femminicidio e che il prossimo 18 marzo ha organizzato l’evento “Oltre il silenzio: impegno istituzionale e tutele legislative per le donne e gli orfani di femminicidio”.

Formazione e sensibilizzazione

“Tra i compiti del Tavolo contro la violenza di genere rientrano la formazione e la sensibilizzazione, con l’obiettivo di coinvolgere il più possibile il sistema scolastico”, spiega la Consigliera provinciale alle Pari Opportunità Nadia Pompini che presiede il Tavolo.

“Se finora i nostri interventi si sono concentrati principalmente sugli studenti, questa volta l’attenzione si è rivolta ai docenti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado: nello specifico, il focus è stato posto sul delicato tema degli orfani di femminicidio, per fornire agli insegnanti gli strumenti necessari ad affrontare situazioni che, purtroppo, con sempre più probabilità entrano nelle classi”.

L’insegnamento a scuola

La consigliera prosegue: “L’incontro era inoltre finalizzato alla sensibilizzazione sull’inclusione e all’insegnamento del rispetto in età scolare ed è stato valorizzato da interventi di alto livello che ne hanno consolidato lo spessore educativo: la dottoressa Roberta Beolchi, autrice del libro “Fata Mamy e la magia dell’amore”, ha offerto uno sguardo profondo sulla tematica; la dottoressa Elisa Chiappinelli, psicologa e psicoterapeuta dell’associazione Edela, realtà impegnata in prima linea nel supporto agli orfani di femminicidio, ha dato il suo contributo. Grazie a questo momento abbiamo aggiunto un tassello prezioso a un percorso formativo ancora poco diffuso nelle scuole, ma quanto mai necessario”.

Oltre il silenzio

Per tutti ci sarà la possibilità di approfondire ulteriormente il tema in occasione dell’evento “Oltre il silenzio: impegno istituzionale e tutele legislative per le donne e gli orfani di femmicidio”, organizzato dal Tavolo provinciale contro la violenza alle donne e di genere e dalla Provincia di Piacenza per mercoledì 18 marzo alle 11.30 nella sala consiliare di Corso Garibaldi.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente della Provincia Monica Patelli, il video-testimonianza di Giovanna Cardile, orfana di femminicidio, permetterà ai presenti di entrare in punta di piedi dentro il delicato tema che sarà poi affrontato da Gloria Zanardi, Consulente esterno della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.

Da Donatella Scardi ed Anna Gallazzi del Centro anti violenza La città delle donne O.d.v. e quindi da Roberta Beolchi, presidente dell’associazione Edela per gli orfani di femminicidio e autrice del libro “Fata Mamy e la magia dell’amore”, già presentato alla Camera dei Deputati, volume finalizzato ad insegnare ai più piccoli, grazie ad una storia fiabesca, il valore delle relazioni sane, l’importanza di accettare un no e di riconoscere la bellezza delle differenze, un libro la cui prefazione è stata curata proprio dalla Presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femmicidio nonché su ogni forma di violenza di genere Onorevole Martina Semenzato. A moderare l’incontro sarà la presidente del Tavolo provinciale Nadia Pompini.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy