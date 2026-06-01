Mondiale di Motonautica F250, doppietta dei fratelli Cremona. Massimiliano vince davanti ad Alessandro che ritrova il podio: “Felice di essere vicino ai primi”

Massimiliano Cremona non si ferma e continua a vincere aggiudicandosi anche la seconda tappa del Mondiale della F250 in Polonia a Znin. Una gara importante per la Motonautica San Nazzaro perché al secondo posto si piazza Alessandro Cremona che prosegue la sua crescita, di forma e risultati, dopo il lungo stop.

La nota stampa della Motonautica San Nazzaro

E’ andato tutto molto bene – commenta Massimiliano Cremona – sapevamo della forza di Todorov e mi dispiace del suo incidente mentre stavamo duellando per la prima posizione. Io non penso di aver fatto una manovra sbagliata, secondo me lui nell’occasione ha fatto un errore di valutazione, spesso nelle gare accade così quando si è in lotta per una posizione. Poi ho vinto le due manche rimanendo concentrato e mettendo in questo modo un altro buon punto sulla classifica del campionato Mondiale. Ora torniamo a casa dove cominceremo subito a prepararci per la prossima gara.

Siamo soddisfatti – spiega Alessandro Cremona – il team è felice per questa doppietta sul podio. Aver ritrovato le posizioni più alte della classifica è davvero molto bello per quel che mi riguarda. Nonostante questo possiamo ancora migliorare aggiustando un po’ di cose per la gara di Boretto Po. Il non essere molto distante dalla prima posizione mi fa ben sperare per le prossime gare e comunque essere già competitivo alla seconda tappa fa molto piacere. Nella F125, dominata da Gabriele Rossi davanti ad Andrea Ongari, il nostro pilota Davide Scarpa ha conquistato un ottimo quinto posto, ricordando che si tratta della sua prima stagione in questa categoria.

In questi giorni – Chiude Alessandro – ho seguito a Cagliari l’esordio dei nostri ragazzi Jacopo Ravasio e Andrea Marongiu nella GT30, prima prova del campionato italiano. Andrea si è piazzato al secondo posto, mentre Jacopo è stato più sfortunato perché coinvolto in un incidente in gara due che gli ha costretto l’avvedono alla gara. Tutto sommato sia contenti comunque delle loro prestazioni.

Ora i Mondiali si spostano in Italia a Boretto Po (RE) dal 12 al 14 giugno, per tornare poi in Polonia a Chodziez dal 26 al 28 giugno, con la chiusura delle classi F250 e F125.

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