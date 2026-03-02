La nostra città ancora capitale della scherma, dal 13 al 16 marzo i Campionati nazionali a Piacenza Expo- AUDIO

Dal 13 al 16 marzo 2026 tornano a Piacenza i Campionati italiani di scherma a squadre (dall’A2 alla C) e il Gran Premio scherma integrata, gare nazionali organizzate dal Circolo “Pettorelli” nella location di Piacenza Expo. Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione nella nostra città, che ospita la manifestazione tricolore per il quinto anno consecutivo con l’assegnazione della Federscherma, a cui è legata con la qualifica di City Partner.

Il Campionato Italiano di scherma a squadre (serie A2, B1 e B2 maschile e femminile delle tre armi, spada, fioretto e sciabola, oltre alla serie C di fioretto maschile e alla serie C1 di spada maschile e femminile) assegnerà direttamente il titolo italiano (21 quelli complessivamente in palio) per ogni categoria.

Circa 340 le squadre provenienti da tutta Italia che gareggeranno nelle varie categorie nell’arco dei quattro giorni di assalti. Atleti (circa 1350), ma anche allenatori, dirigenti, accompagnatori e spettatori oltre alla delegazione della Federscherma, compreso il corpo arbitrale, per un movimento complessivo atteso di circa 3000 persone.

Il programma delle gare – Le squadre del Pettorelli in pedana

Il calendario delle competizioni si svilupperà nell’arco delle quattro giornate di gara.

In pedana anche le squadre del Circolo Pettorelli:

• Spada Femminile (Serie B1) – sabato 14 marzo, ore 9

• Spada Maschile (Serie A2) – domenica 15 marzo, ore 9

• Sciabola Maschile (Serie B1) – lunedì 16 marzo, ore 12

Tre appuntamenti che vedranno le formazioni piacentine competere davanti al pubblico di casa in un contesto di alto livello nazionale.

Sabato 14 e domenica 15 si disputeranno anche le gare del Gran Premio di scherma integrata (categorie A+, A e B e seconda prova nazionale categoria C).

Il Gran Premio di scherma integrata prevede la partecipazione degli atleti paralimpici e olimpici che tireranno insieme in carrozzina. Il vincitore, se appartenente al settore olimpico, staccherà di diritto anche il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026.

